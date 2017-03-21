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Зарплата в Украине растет, а вот розничные продажи падают..
21.03.2017 10:41
Как известно, в этом
году повышена минимальная заработная плата, как величайшее достижение реформ
Гройсмана, в результате официальная заработная плата существенно выросла.
Согласно данным Госстата Украины номинальная заработная плата Украины за январь
2017 года выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При
этом Госстат Украины постоянно заявляет, что инфляция в Украине небольшая. Так
за январь 2017 года он насчитал инфляции всего 1,1%, а за февраль только 1%.
Получается, что люди должны, при таких ценах активно тратить деньги. Тем более,
что вклады в банках не выросли, а наоборот с начала года уменьшились почти на
5%. Население просто таки «тонет в деньгах». И вот теперь сморим на результаты
розничной торговли в Украине и ничего не понимаем.
За январь-февраль 2017
года розничные продажи в Украине выросли всего на 0,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. А за февраль 2017 года упали на 1,7% по
сравнению с февралем 2016 года. Парадокс…
Скорее нет, тут
никакого парадокса. Просто Госстат Украины «не заметил» супертарифов ЖКХ. И
хотя большую часть платежек ЖКХ украинцы не оплачивают, но даже ту часть,
которую они оплачивают для их стало «тяжелым бременем». После реформа ЖКХ, по
совету МВФ, которая была призвана повысить энергеэффективность, Украина
получила громадные долги население по оплате услуг ЖКХ, путаницу и долги по
субсидиям ЖКХ и разговоры о реформах.
«Деньжаток стало не
хватать…»
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