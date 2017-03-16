Реформы, которых действительно ждет бизнес

В последнее время правительство Гройсмана часто заявляет об очередных реформах, которые должны упростить работу бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность Украины. Но действительность очень далека от этих бравурных заявлений. Ибо то, что делает правительство Гройсмана сложно назвать настоящими реформами, скорее, это обычная попытка имитации реформ. Нельзя никак считать реформой тот факт, что правительство отменяет очередную группу уже давно устаревших и не работающих своих постановлений и инструкций. Это для бизнеса не имеет значения. Тем более что очень часто отменяют такие инструкции, о которых бизнес забыл уже лет десять назад. Но помогает ли это бизнесу ? Вот это большой вопрос.

Когда делают опросы среди бизнесменов, а также на многих бизнес конференциях и форумах, всегда поднимается и встает во главу угла главная проблема бизнеса. Вот как раз эту проблему не хотел решать н и Азаров, н и Яценюк , и Гройсман тоже не спешит ничего в этом направлении делать.

Бизнес согласен работать «по - белому» , и даже не считает ставки налогов в Украине высокими. Они действительно не очень высокие, если сравнивать с другими странами мира. У нас нет проблем с высокими ставками налогов, у нас более страшная другая проблема – администрирование налогов. Любой бизнесмен знает, что даже если он честно заплатит все налоги, то это его не защитит от «наездов налоговой». Ибо система «плановой налоговой нагрузки» и «доначисления неуплаченных налогов» стало главным инструментом взыскания налогов в Украине. И вот это действительно реальная и БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА бизнеса, а не сто первая инструкция, которая давно уже не работает.

Сложно даже подсчитать, сколько раз вносили измерения в Налоговый кодекс Украины, но каждый раз оставляют без изменений администрирование налогов, а именно «отжим бизнеса со стороны налоговой». Это всегда оправдывается, как временная мера, ибо денег в госбюджете всегда не хватает, и поэтому часто у руководства Украины возникает идея – «вот сейчас мы немного бизнес отожмем, а потом сделаем послабление». Но это «потом» никак не начинается, и не может начаться. В результате бизнес просто загоняют в глухой угол. Если работаешь «по-белому» - разоришься, если работаешь «по-украински» - значит, сможешь выжить.

Можно ли эту проблему решить? Конечно можно. Нужно только на не словах, а на практике внедрить в Украине европейские методы администрирования налогов, которые базируются на одном простом принципе - «пока в суде не доказано, что бизнесмен не заплатил налог, он считается лицом, которое заплатило все налоги». Как видите, все очень просто, и все очень прозрачно и понятно. Если налоговая считает, что бизнес не заплатил налоги, то только суд может установить, это факт или просто обычный «наезд» налоговой. И пока нет решения суда, фискалы не имеют права ни арестовывать имущество бизнесмена, ни изымать товар или другими методами мешать работе бизнеса. Вот так это работает в ЕС, и не работает в Украине. И пока это не будет работать, никакие псевдореформы не помогут. Или делайте это, или ничего не делайте.