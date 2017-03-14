Кредиты в Украине за февраль 2017 года. В КАРТИНКАХ

Нет кредитования, нет роста экономики. Это аксиома для любой экономической модели Украины. И это главная цель НБУ обеспечить рост кредитования в Украине. Но наша глава НБУ Валерия Гонтарева занимается "реформами" и ей явно нет дела до реального кредитования экономики.





Это динамика объемов кредитования за последние три года.

















Падает и гривне и валюте. Не работает в Украине кредитования и это факт.

















За прошедший год, объемы кредитов в гривне выросли. Но это не рост реального кредитования, а перекредитовка, когда валютные кредиты поменяли на гривневые.













Зато растут объемы проблемных кредитов. В теории считалось, что "очистка" банковской системы от неэффективных банков уменьшит количество проблемных кредитов. Но в результате "реформ Гонтаревой" получилось все наоборот. Это даже не глупость, это обычная некомпетентность главы НБУ.





Выводы делайте сами