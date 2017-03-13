|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Депозиты населения за февраль 2017 года. В картинках
13.03.2017 10:53Если вспомнить немного истории, то можно заметить, что депозиты населения в гривне далек от уровня, который был три года назад.
Но за последний год население депозиты в ГРИВНЕ, если не активно, то стабильно размещает в банках. И это при том, что ставки по банковским депозитам снижаются.
За февраль 2017 года средняя ставка по депозита населения в гривне была на уровне 13,8%. Год назад она была 17,5%. Но население все равно размещает деньги в банках на депозитах. С начала 2017 года украинцы дополнительно разместили депозитов в гривне на сумму 412 млн. грн. Мало. Но украинцы все же склонны держать деньги в банке на депозитах. И на депозитах в гривне.
Депозиты населения в валюте за три прошедшие года упали очень существенно. Это неудивительно. Девальвация гривны, которую спровоцировали "реформы Гонтаревой" напугали украинцев.
За последний год были надежды, что все же население будет более активно возвращать валюту в банки на депозиты. Но эти надежды не оправдались. Может ставки по валютных депозитам для населения отпугивают клиентов. Средняя ставка по валютному депозиту для населения за февраль 2017 года в Украине составила 4,3%. Год назад была 6,3%.
Все же с начала 2017 года общая сумма валютных депозитов населения уменьшилась на 213 млн. долл.
Очень наглядная картина. Выводы можно сделать без проблем.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.