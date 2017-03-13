Депозиты населения за февраль 2017 года. В картинках





Но за последний год население депозиты в ГРИВНЕ, если не активно, то стабильно размещает в банках. И это при том, что ставки по банковским депозитам снижаются.









За февраль 2017 года средняя ставка по депозита населения в гривне была на уровне 13,8%. Год назад она была 17,5%. Но население все равно размещает деньги в банках на депозитах. С начала 2017 года украинцы дополнительно разместили депозитов в гривне на сумму 412 млн. грн. Мало. Но украинцы все же склонны держать деньги в банке на депозитах. И на депозитах в гривне.





Депозиты населения в валюте за три прошедшие года упали очень существенно. Это неудивительно. Девальвация гривны, которую спровоцировали "реформы Гонтаревой" напугали украинцев.









За последний год были надежды, что все же население будет более активно возвращать валюту в банки на депозиты. Но эти надежды не оправдались. Может ставки по валютных депозитам для населения отпугивают клиентов. Средняя ставка по валютному депозиту для населения за февраль 2017 года в Украине составила 4,3%. Год назад была 6,3%.









Все же с начала 2017 года общая сумма валютных депозитов населения уменьшилась на 213 млн. долл.





Очень наглядная картина. Выводы можно сделать без проблем.