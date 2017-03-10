|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Что у нас происходит с золотовалютными резервами Украины?
10.03.2017 07:28
Согласно
официальным данным НБУ на 1 марта 2017 года официальные золотовалютные резервы
Украины составили 15,46 млрд. долл. Фактически они не изменились по сравнению с
началом года, да и раньше они не очень менялись.
Если
помните, в сентябре 2016 года Украина получила транш МВФ в размере 1 млрд. долл.,
после этого официальные золотовалютные резервы выросли до 15,6 млрд. долл., и в
последующие месяцы, как видите, существенно не менялись. Стабильность? Хорошо
это или плохо?
Начиная
с 2014 года золотовалютные резервы активно падали, и фактически пик кризиса был
достигнут в начале 2015 года, когда сумма резервов на 1 марта 2015 года составила
всего 5,6 млрд. долл. После этого МВФ не выдал транш кредита, плюс ко всему НБУ
частично скупил валюту на межбанке, и в результате сейчас уже может хвастаться
ростом. Но достаточно ли этих денег для жизни?
На
текущий момент Украина задолжала МВФ около 13 млрд. долл. Фактически
официальные золотовалютные резервы Украины, это кредиты МВФ. Если Украина еще
получит кредит МВФ в размере 1 млрд. долл., о котором так часто говорят, то
один на миллиард вырастут и официальные золотовалютные резервы, и долги Украины
перед МВФ. Но свободной валюты для интервенций на валютном рынке не будет.
Получается, если Украина погасит кредиты МВФ, а эти кредиты нужно погашать, то
в Украине опять официальные золотовалютные резервы будут мизерные, или, скорее
можно сказать, критично малые.
Очень
часто нам МВФ и разного рода эксперты рассказывают, что если МВФ дает кредиты,
то это привлекает валюту инвесторов в страну, и официальные золотовалютные
резервы растут. Может в других странах это и срабатывает. В Украине точно не
работает. Фактически Украина, несмотря на то, что получила громадную сумму
денег от МВФ, остается малопривлекательной для зарубежных инвесторов.
На
данный момент частичное увеличение официальных золотовалютных резервов происходит
за счет денег украинских гастарбайтеров. И они явно не обращают внимания на то,
как сотрудничает или не сотрудничает Украина с МВФ.
Хорошо
было бы, если бы официальные золотовалютные резервы Украины были на уровне
20-25 млрд. долл., как это было в 2013 году. И при этом, чтобы эти
золотовалютные резервы меньше зависели от кредитов МВФ. Лучше, когда НБУ
формирует золотовалютные резервы за счет денег украинских гастарбайтеров. Это
не кредиты, и их в отличие от кредитов МВФ, не нужно отдавать.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.