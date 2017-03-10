Что у нас происходит с золотовалютными резервами Украины?

Согласно официальным данным НБУ на 1 марта 2017 года официальные золотовалютные резервы Украины составили 15,46 млрд. долл. Фактически они не изменились по сравнению с началом года, да и раньше они не очень менялись.





Если помните, в сентябре 2016 года Украина получила транш МВФ в размере 1 млрд. долл., после этого официальные золотовалютные резервы выросли до 15,6 млрд. долл., и в последующие месяцы, как видите, существенно не менялись. Стабильность? Хорошо это или плохо?





Начиная с 2014 года золотовалютные резервы активно падали, и фактически пик кризиса был достигнут в начале 2015 года, когда сумма резервов на 1 марта 2015 года составила всего 5,6 млрд. долл. После этого МВФ не выдал транш кредита, плюс ко всему НБУ частично скупил валюту на межбанке, и в результате сейчас уже может хвастаться ростом. Но достаточно ли этих денег для жизни?

На текущий момент Украина задолжала МВФ около 13 млрд. долл. Фактически официальные золотовалютные резервы Украины, это кредиты МВФ. Если Украина еще получит кредит МВФ в размере 1 млрд. долл., о котором так часто говорят, то один на миллиард вырастут и официальные золотовалютные резервы, и долги Украины перед МВФ. Но свободной валюты для интервенций на валютном рынке не будет. Получается, если Украина погасит кредиты МВФ, а эти кредиты нужно погашать, то в Украине опять официальные золотовалютные резервы будут мизерные, или, скорее можно сказать, критично малые.

Очень часто нам МВФ и разного рода эксперты рассказывают, что если МВФ дает кредиты, то это привлекает валюту инвесторов в страну, и официальные золотовалютные резервы растут. Может в других странах это и срабатывает. В Украине точно не работает. Фактически Украина, несмотря на то, что получила громадную сумму денег от МВФ, остается малопривлекательной для зарубежных инвесторов.

На данный момент частичное увеличение официальных золотовалютных резервов происходит за счет денег украинских гастарбайтеров. И они явно не обращают внимания на то, как сотрудничает или не сотрудничает Украина с МВФ.

Хорошо было бы, если бы официальные золотовалютные резервы Украины были на уровне 20-25 млрд. долл., как это было в 2013 году. И при этом, чтобы эти золотовалютные резервы меньше зависели от кредитов МВФ. Лучше, когда НБУ формирует золотовалютные резервы за счет денег украинских гастарбайтеров. Это не кредиты, и их в отличие от кредитов МВФ, не нужно отдавать.