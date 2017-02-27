Есть ли будущее у украинской банковской системы без Гонтаревой?

В последнее время опять в СМИ и среди банкиров и политиков возобновились разговоры о возможной отставке Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ. Воистину, история Украины не знала такого непопулярного главу НБУ, отставки которой хотят многие и многие, даже те, кто близки к действующей власти. Очень печально выглядит банковская система Украины после «реформ Гонтаревой». Но тут не все так просто…

Специалисты знают, что после покупки большого бизнеса, новый собственник назначает главой приобретенного бизнеса кризис-менеджера. Его главная роль в том, чтобы «зачистить» купленный бизнес от старых кадров и людей, связанных с прежним собственником. Именно так в свое время поступили при покупке Укрсоцбанка, когда вначале был назначен кризис-менеджер, а уже потом главой Укрсоцбанка стал Тимонькин, который и создал из этого банка шедевр банковского искусства.

Приблизительно то же самое произошло и после Майдана, а, точнее, после избрания Петра Порошенко президентом Украины. Он назначил Валерию Гонтареву главой НБУ с одной целью: «очистить» банковскую систему от банков, связанных с Януковичем и бывшими его соратниками, а заодно от банков тех владельцев, которые, с точки зрения Порошенко, были не совсем лояльны к власти. При этом, скорее всего, была поставлена цель, перекроить банковскую систему таким образом, чтобы она была полностью под контролем Петра Порошенко. И, надо сказать, Валерия Гонтарева очень успешно с этим справилась. На данный момент около 60% украинской банковской системы представляют госбанки, или, другими словами, банки под контролем Президента Петра Порошенко. Теперь Порошенко может напрямую влиять на работу всей банковской системы Украины и фактически контролировать экономику Украины. Ибо в Украине , кто контролирует банки – тот контролирует экономику страны. То обстоятельство, что в результате этих «реформ» простые украинцы и бизнес потеряли , только со слов главы НБУ , около 330 млрд. грн , не имеет значения. Как говорится , цель оправдывает средства. Теперь же, когда банковская система полностью под личным контролем Петра Алексеевича , нужно подумать над тем , чтобы она еще и работала. Ибо Гонтарева умеет идеально разрушать, но создавать , это явно не ее сильная сторона. Поэтому и поднимаются разговоры, уже в провластных кругах, о том, что нужен во главе НБУ другой человек, который будет возрождать из руин банковскую систему Украины.

Понятно, что такого человека найти не так просто. Можно , преследуя результаты политических торгов , поставить по главе НБУ очередного «варяга», который будет больше думать о своем имидже и своих доходах, чем о будущем банковской системы Украины. Но все же было бы рационально во главе НБУ поставить профессионала, который попытается возродить банковскую систему Украины и запустить ее в работу, уже с новой моделью собственников. Кто этот профессионал – нет однозначного ответа. Понятно, что это должен быть человек, имеющий большой опыт работы именно в НБУ, знающий хорошо банковскую систему Украины, а , самое главное , знающий, как она в действительности работает. Не забывайте, что в Украине около половины экономики работает в «тени» , и доля «теневой экономики» только растет. Все эти разговоры о том, что бизнес выходит из «тени» , или что людям будут платить зарплаты «по-белому», могут вызывать только улыбку. В действительности доля «теневой экономики» растет, и будет расти дальше. Во многом, именно «теневая экономика» сейчас спасает, и экономику Украины, и власть, от социальных потрясений и революций. Пока украинцы могут найти «шабашку в левой компании» им не до новых Майданов. Но эта «теневая экономика» не позволяет банкам работать по стандартам ЕС или МВФ. Бессмысленно требовать, чтобы банки оценивали кредитные риски и кредитовали как в ЕС – для этого и экономическая модель в Украине должна быть как в ЕС, и зарплаты в Украине как в ЕС. Но это нереально. Банкам приходится всегда работать в условиях «полутени», когда, с одной стороны, нужно выполнять все требования и законы по прозрачности бизнеса, а с другой стороны, учитывать «специфику» бизнеса в Украине.

Нужен такой глава НБУ, который понимает реальные проблемы банков, и не будет спешить их уничтожать, а, наоборот, поможет им работать в условиях этой «специфической» экономики. Как это ни покажется странным, но сейчас нужно «лелеять и холить» оставшиеся украинские банки, чтобы они могли хотя бы начать восстанавливать то, что развалила Гонтарева. Ибо даже запуск кредитования в Украине, это дело не одного дня или года. Уйдут годы и годы, пока банковская система начнет кредитовать бизнес и выдавать нормальные кредиты населению. А на этом этапе банкам нужна помощь, и еще раз помощь. Хватит ли ума и сообразительности новому главе НБУ, покажет время. Но меньше всего хотелось бы, чтобы Гонтареву поменяли на Гонтареву-2. Такие реформы ничего не дадут банковской системе и экономике Украины.