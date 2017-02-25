Какие отрасли Украины наиболее зависимые от экспорта





На текущий момент около 40% всего экспорта Украины это продукты питания. Но не все украинские продукты питания экспортноориентированы. Если это подсолнечное масло, то это действительно экспорт и еще раз экспорт. А вот мясо и молоко производимое в Украине, потом в Украине и поедается.













Металлургия приносит около 25% экспортной выручки Украины. Тут действительно зависимость от экспорта очень существенная. При этом больше всего металлургия Украины ориентирована на экспорт металлургического сырья. Изделия из металла больше потребляются в Украине.













Что касается добычи полезных ископаемых, то тут все понятно и просто. Экспорт железной руды - один из важнейших направлений экспорта Украины. Но газ и нефть Украины покупает, а не экспортирует.













О экспорте машиностроения говорим много. К сожалению доля экспорта продукции машиностроения упала за последние года и сейчас составляет около 12% от экспортной выручка. Но, есть такая продукция украинского машиностроения,которая ориентирована на экспорт. И это хорошо. Хотя, есть мнение, что плохо. Но все же хорошо.













А теперь, когда Вы знаете, какие сферы экономики Украины зависимые от экспорта не сложно спрогнозировать и будущее экономики Украины, и будущее валютного рынка, если внимательно следить за динамикой цен на мировом рынке и спросом на ту или иную продукцию в мире.