Почему банки получили такие большие убытки за 2016 год

Проценты расходы выросли больше, чем процентные доходы. По депозитам приходится платить больше, чем нужно. Но самые большие проблемы для банков, это резервы под проблемные кредиты. НБУ провел "успешную очистку банковской системы от плохих кредитов", в результате объем плохих кредитов и резервов под их выросли. Гениальное "решение".









Структура доходов и расходов по банковской системе дополняет картину. Никто не говорит, что ничего не происходит. Действительно банковская система Украины трансформируется. Беда в том, что все чаще среди ТОПов банков происходит только одни разговор "И, когда этот бардак закончится? И сколько нужно будет лет, чтобы восстановить банковскую систему Украины после "реформа Гонтаревой"?"