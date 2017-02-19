Почему украинцы в магазине рассчитываются карточкой, а не наличкой

НБУ опубликовал официальные данные обращения платежных карточек в Украине за 2016 год. Хотя лучше все посмотреть в динамике.

Так сложилось, что в каждого украинца есть несколько платежных карточек, но пользуются украинцы от силу одной или двумя карточками. Вот именно те платежные карточки по которым реально осуществляются денежные операции и называются "активными платежными карточками".









Как видите в далеком 2008 году украинцы установили рекорд использование активных карточек. Потом кризис 2008-2009 годов, а потом еще Майдан 2013-2014 годов все эти отрицательно повлияло на количество активных платежных карточек.









Количество банкоматов уменьшилось по двум причинам. Банкопад, который устроила глава НБУ Валерия Гонтарева и поменялись приоритеты работы банков с платежными карточками.









В 2012 год была действительно проведена радикальная реформа в сфере платежных карточек, которая стимулировала рост платежных терминалов и создание условиях для роста безналичных платежей по платежным карточкам.













Действительно реформа 2012 года дала свои результаты и теперь можно похвастаться ростом безналичных платежей по платежным карточкам. Хотя это ужасно мало. В Аргентине 88% всех покупок в торговой сети осуществляют с помощью платежных карточек. У нас, пока, чаще всего платежные карточки все же используют для снятия наличных. Хотя тенденция положительная.

Не просто в условиях, когда после "реформа Гонтаревой" банковская система Украина превратилась в Руины, развивать безналичные платежи по платежным карточкам. Но получается. Тем более, что банки и сами видят, что в текущих условиях нет альтернативы платежным карточкам. Кредитования все равно не работает, а валютные спекуляции много дохода не приносят. Поэтому вся надежда на комиссии по платежным карточкам.



