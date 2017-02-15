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Выгодно ли сейчас владеть банком. Графика НБУ
15.02.2017 09:37Любой бизнес должен приносить доходы. Это аксиома или скорее догма любого бизнесмена. Сложно представить бизнесмена, который хочет иметь убыточный бизнес..
А вот официальные данные из сайта НБУ о рентабельности активов и капитала банковского сектора Украины за последние четыре года
Почему так получилось поможет ответить другие графики.
Рост проблемных кредитов, это "эффект реформ Гонтаревой".
Банковская система может существовать, когда соблюдается простое правило "деньги любят тишину". Но, как раз это не понимают, не наши политики, не глава НБУ Валерия Гонтарева, которая своими "реформами" фактически уничтожила нормальную работу банковской системы. При этом специалисты НБУ очень забавно рассказывают, как повезло украинцам и бизнесменам, что они потеряли деньги в результате "очистки" банковской системы.
Можно ли это исправить. Конечно можно, если думать головой, меньше заниматься "рекетом под видом очистки", поддерживать а не уничтожать банки, создавать условия для нормальной работы кредитования, а не "отжимать бизнес под видом реформ" и вообще, если делам руководит специалист, а не случайна личность с алчными амбициями.
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