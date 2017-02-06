Тайны доходов и расходов госбюджета Украины 2016 года в картинках

Доходы госбюджета Украины растут из года в год, но дефицит госбюджета остается существенным. При этом все разговоры о том, что реформы по рекомендациям МВФ помогут уменьшить дефицит госбюджета, остались разговорами.

Хотя постоянно говорят, что доходы местных бюджетов существенно выросли за последние годы, но в действительности никакой децентрализации госфинансов не произошло. Как и раньше , большая часть налогов, которые собирают в Украине , уходит в Киев в госбюджет. А уже потом делят по регионам.

Структура наполнения госбюджета налогами изменилась. Теперь население больше платит налогов из своих доходов. При этом нагрузка на бизнес уменьшилась. Но, в целом, получается, что население за счет новых цен, которые включают в себя НДС и акцизы, финансирует нашу власть. А вот власть деньги тратит специфично.





Выросли расходы на оборону, но уменьшились расходы на образование и медицину. При этом остается проблема выплаты пенсий. Большая часть денег из госбюджета идет на выплату пенсий и пособий.





Частично уменьшилась сумма денег, выделяемых на оплату труда бюджетникам, но при этом сократилось и количество самих бюджетников.





Если сделать общий вывод. Ничего не поменялось. Все разговоры о том, что «мы делаем реформы», оказались просто разговорами. Население все больше и больше платит налогов в госбюджет, а они все больше и больше распределяются не по назначению. Неудача.



















