Самочувствие банковской системы Украины. В КАРТИНКАХ

Сколько бы руководство НБУ или лично Валерия Гонтарева не говорила, что самое главное в Украине это инфляционное таргетирование, все же главным индикатором украинского финансового рынка остается курс гривны.





В 2016 году девальвация гривны значительно ниже, чем в 2014-2015 года и как результат и инфляция снизилась.





В теории считается, что на инфляцию больше влияют монетарные показатели. Но, это в развитых странах, где нет такого большого проценты долларизации экономики. В Украине монетарные показатели не могут управлять инфляцией. Хотя они, действительно, на динамику инфляции влияют. Но больше на инфляцию влияет курс гривны. Что еще раз показывает, если хотите регулировать динамику инфляции в Украине, регулируйте курс гривны и тогда будет «инфляционное таргетирование». По-другому в Украине не получится. Надеюсь руководство НБУ проанализирует свои графики и сделать правильные выводы на будущее.





В прошлом году население частично начала возвращать деньги в банки на депозиты. Хотя динамика слабенькая. Тем более, что растут только объемы депозитов в гривне, а вот в валюте падают. Но и тут рост депозитов в гривне недостаточный. Если сравнить в абсолютных цифрах, то получается, что объем депозитов физлиц в гривне на 1 января 2017 года почти на 54 млрд. грн меньше, чем был на 1 января 2014 года. Депозиты юрлиц можно не обращать внимание. Это «схемная цифра».





Кредитование в Украине не нормально работает и это самой большой просчет НБУ. Пока не будет запущено кредитование, роста экономики Украины не будет. Пока, что в руководства НБУ с кредитованием не получается. В прошлом году в основном имело место только переоформление валютных кредитов в гривневые. Это не настоящее кредитования, хотя действительно стоило сделать.





Специфика учета ставок по новым кредитам заключается в том, что переоформленные валютные кредиты в гривневые считаются новыми кредитами. Как результат, у нас ставка по «типа» новым кредитам юрлиц очень низкая. А бизнес постоянно возмущается, что невозможно взять кредит по нормальной ставке. Что касается, ставок по новым кредитам для физлиц, то в прошлом году в основном банки выдавали населению потребительские беззалоговые кредиты, а ставки по ним очень высокие.





Вот такая у нас получается картина. Чуда нет, скорее кризис в разгаре. Но, если сделать реальные реформы и действительно помочь банкам восстановить работоспособность, то можно действительно возродить банковскую систему. Это уже совет руководству НБУ. Время разрушения пора прекращать, пора создавать.