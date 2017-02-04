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Самочувствие банковской системы Украины. В КАРТИНКАХ
04.02.2017 09:05
Сколько бы руководство НБУ или лично Валерия
Гонтарева не говорила, что самое главное в Украине это инфляционное
таргетирование, все же главным индикатором украинского финансового рынка
остается курс гривны.
В 2016 году девальвация гривны значительно ниже, чем
в 2014-2015 года и как результат и инфляция снизилась.
В теории считается, что на инфляцию больше влияют
монетарные показатели. Но, это в развитых странах, где нет такого большого
проценты долларизации экономики. В Украине монетарные показатели не могут
управлять инфляцией. Хотя они, действительно, на динамику инфляции влияют. Но
больше на инфляцию влияет курс гривны. Что еще раз показывает, если хотите
регулировать динамику инфляции в Украине, регулируйте курс гривны и тогда будет
«инфляционное таргетирование».
По-другому в Украине не получится. Надеюсь руководство НБУ
проанализирует свои графики и сделать правильные выводы на будущее.
В прошлом году население частично начала возвращать
деньги в банки на депозиты. Хотя динамика слабенькая. Тем более, что растут
только объемы депозитов в гривне, а вот в валюте падают. Но и тут рост депозитов
в гривне недостаточный. Если сравнить в абсолютных цифрах, то получается, что
объем депозитов физлиц в гривне на 1 января 2017 года почти на 54 млрд. грн
меньше, чем был на 1 января 2014 года. Депозиты юрлиц можно не обращать
внимание. Это «схемная цифра».
Кредитование в Украине не нормально работает и это
самой большой просчет НБУ. Пока не будет запущено кредитование, роста экономики
Украины не будет. Пока, что в руководства НБУ с кредитованием не получается. В
прошлом году в основном имело место только переоформление валютных кредитов в
гривневые. Это не настоящее кредитования, хотя действительно стоило сделать.
Специфика учета ставок по новым кредитам заключается
в том, что переоформленные валютные кредиты в гривневые считаются новыми
кредитами. Как результат, у нас ставка по
«типа» новым кредитам юрлиц очень низкая. А бизнес постоянно
возмущается, что невозможно взять кредит по нормальной ставке. Что касается,
ставок по новым кредитам для физлиц, то в прошлом году в основном банки
выдавали населению потребительские беззалоговые кредиты, а ставки по ним очень
высокие.
Вот такая у нас получается картина. Чуда нет, скорее
кризис в разгаре. Но, если сделать реальные реформы и действительно помочь
банкам восстановить работоспособность, то можно действительно возродить
банковскую систему. Это уже совет руководству НБУ. Время разрушения пора
прекращать, пора создавать.
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