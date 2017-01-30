Глобальные изменения промышленности Украины. В картинках

В промышленности Украины действительно происходят глобальные изменения. Меняется экономическая модель украинской промышленности. Это, очень хорошо, заметно на примере выпуска отдельных видов промышленной продукции Украины в натуральных показателях.





Можно долго и настойчиво рассказывать о перспективах производства самолетов и ракет, и даже легковых и грузовых автомобилей в Украине. Полезно мечтать о высоких технологиях, а можно просто посмотреть на цифры и факты. Действительно в Украине выросло производство тракторов, плуг и сеялок. И, скорее всего, и будущем производство этой продукции будет расти ускоренными темпами. Так как спрос на сельскохозяйственную технику в Украине растет в связи с ростом аграрного производства. Как результат Украина может похвастаться и ростом производства мяса, подсолнечного масла и сливочного масла. Это действительно успех.

Прошло всего три года. Через десять лет, скорее всего, Украина до минимума уменьшит производство черных металлов и закроет большую часть машиностроительных предприятия за не надобностью. Но при этом будут создавать новые производства в пищевой промышленности и производстве технику и оборудования для сельского хозяйства. Все меняется…