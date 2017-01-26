Реформа Гройсмана. Облагать налогом расходы физлиц

Правительство Владимира Гройсмана приняло "Среднесрочный План приоритетных действий правительства до 2020 года". Документ большой, в нем много разных целей и приоритетов, но заслуживает внимания одно из обещаний правительства Гройсмана. До 2020 года планируется запуск всеобщего декларирования доходов и расходов физлиц и налогового контроля с использованием косвенных методов за соответствием доходов и расходов граждан. На практике это означает, что каждый украинец должен будет по итогам календарного года подавать декларацию о всех своих доходах и расходах. При этом предполагается, что все покупки товаров на сумму больше 50 тыс. грн будут в обязательном порядке включаться в расходы каждого украинца. Эти декларации будет проверять ГФС, и если сумма расходов за год превысит сумму доходов гражданина, он должен будет дать пояснения об источниках происхождения денег. Если это были доходы предыдущих периодов, которые были задокументированы и по ним были уплачены налоги, то к таким доходам нет вопросов. Если же украинец не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку дорогостоящих товаров, в этом случае он будет обязан уплатить штраф за уклонение от уплаты налогов, и заплатить налог с расходов, в размере налога, который удерживается с доходов. Другими словами, если украинец не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку товара на сумму 50 тыс. грн, то он должен будет заплатить еще 19,5% налога.

Эта идея правительства Гройсмана наводит на противоречивые мысли. С одной стороны, всеобщее декларирование доходов и расходов является европейской практикой. Любой житель ЕС знает, что покупка любой дорогой вещи под контролем налоговых органов и нужно быть готовым к тому, что придется объяснять проверяющим происхождение средств. Поэтому в ЕС взятки наличными не популярны. Там очень часто судьи, госчиновники и работники фискальных органов берут взятки путем получения безналичных денег на их счет от «легализованной взятки». В ЕС и США существует довольно развитая система «выбеливания грязных денег», где задействованы многие адвокаты, финансовые консультанты и брокеры фондового рынка, которые таким образом «выбеливают» миллиарды, если не триллионы долларов ежегодно. Такую же систему предлагают ввести в Украине консультанты из США и ЕС. Считается, что такого рода получение взяток более цивилизованное, и это не называется коррупция, а называется красивым словом «лоббирование». Хотя в этом случае размер взятки растет на суммы «выбеливания». Но все хотят заработать. Нужно ли это Украине, это еще вопрос.

В том же ЕС существует огромная сфера услуг для физлиц, работающая на то, чтобы «доказать источник происхождения денег». Чаще всего используется «псевдо кредитование». Это когда покупка автомобиля, дома, или любой дорогой вещи на сумму больше тысячи евро оформляется, как покупка в кредит. В этом случае фискальным органам показывают кредитный договор и объясняют, что все это куплено в кредит. Неудивительно, что жители ЕС «в долгах, как шелках». Доля кредитов населения в ЕС превышает 80% и постоянно растет. Жить в долг жители ЕС вынуждены не потому, что они этого хотят, а потому, что по-другому нельзя обмануть налоговую. Как результат, стоимость всех товаров для европейцев вырастает на стоимость кредита. В Украине это сейчас реализовать можно, но сложно. Одно дело платить 1-2% по кредиту в ЕС, и другое 20-30% по кредиту в Украине. Поэтому действительно придется украинцам значительно больше переплачивать за свои товары, чем европейцам. Зато будем все жить в долг, как в ЕС.

Всеобщее декларирование должно существенно уменьшить размер заработной платы в «конверте». Украинцам просто будет невыгодно получать зарплату в «конверте», так как в этом случае все равно придется платить налоги при покупке товаров. Так что, по замыслу разработчиков идеи, это тоже можно назвать европейской нормой жизни. Хотя, не стоит забывать, что если бизнес будет платить зарплату «по-белому», то это приведет к уменьшению самой заработной платы на размер уплаченного налога. Может быть другой путь: бизнес может не уменьшать зарплату, но тогда все дополнительные налоги он включит в цену товара, и цены резко вырастут на все. И не только налоги на зарплату, но и НДС. Эти налоги всегда рядом. И опять будет стоять вопрос, что нужно повышать зарплату, так как цены выросли. Замкнутый круг получается.

Идея с всеобщим декларированием доходов и расходов в Украине интересная и нужная, но было бы хорошо, чтобы сначала наши министры и народные депутаты показали пример и объяснили, где они взяли миллиарды гривен, которые они указали в декларациях и за какие деньги купили дома и автомобили. Как раз они этого не хотят делать. При этом хотят, чтобы простые украинцы так делали и еще платили штрафы и налоги на свои же расходы.

Если исходить из логики правительства Гройсмана, то самым лучшим жителем Украины есть нищий человек, которые живет от зарплаты до зарплаты, не имеет ни дома, ни автомобиля, для него покупка дорогих вещей не по карману. Вот эти люди и есть эталон украинца, именно ради этих украинцев правительство Гройсмана и делает реформы. Они этого заслуживают. Это они стремятся жить, как в ЕС.