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Почему НБУ не хочет ревальвации гривны?
24.01.2017 19:01
Сложно понять логику руководства НБУ. Почему НБУ не
хочет ревальвации гривны? Или может, просто, стоит желание, еще больше
девальвировать гривну, чтобы дать заработать валютным спекулянтам.
Судите сами. Сегодня 24 января 2017 года торги на
межбанковском валютном рынке открылись курсом доллар/гривна 27,22 грн и явно наблюдалась тенденция к
ревальвации гривны. Праздники
закончились, бизнес начал не спеша распродавать валюту, которая поступила, еще в конце прошлого года, при этом импортеры
пока сдержано покупают валюту. При таком раскладе курс доллар/гривна может без
проблем дойти до отметки в 27 грн к концу января. Но НБУ, еще впервой половине
дня выходит с покупкой валюты по средневзвешенному курсу 27,2458 грн и покупает
всего 21,6 млн. долл. Объем покупки небольшой, но.. Понятно, что после этого
тенденция на рынке развернулась в сторону девальвации. Что самое интересное, в
первую очередь на эти действия отреагировал «черный валютный рынок», если еще с
утро 24 января 2017 года котировки доллара США были 27,8/27,9 грн, то уже в
конце дня котировки стали 28,0/28,1 грн.
Складывается такое мнение, что НБУ против
ревальвации гривны и хочет девальвацию гривны. Может, тут скрывает хитрая
уловка или скорее практика прошлых лет, когда за счет девальвации гривны
наполняют госбюджет. Это не тайна, что девальвированная гривна удорожает
импорт, на который начислят НДС, который идет в госбюджет. В результате и ГФС и
Кабмин хвастается перевыполнение плана по поступлению денег в госбюджет. Но за
это перевыполнение плана платят украинцы, так как цены на импортные товары, а
это и лекарства, и бензин, и бытовая
техника приходится платить больше. В результате украинцы платят «налог на
девальвацию».
Действительно странная логика руководства НБУ. То
они говорят, что нужно возрождать банковскую систему Украины и повышать
благосостояния украинцев и, тут же своими руками сдерживают ревальвацию гривны и толкают курс
доллар/гривна к девальвации.
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