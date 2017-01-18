Производство автомобилей упало, зато выросли продажи..





К сожалению по итогам 2016 года опять падение производства легковых автомобилей в Украине. Всего за прошлый год было произведено в Украине 4340 легковых автомобилей. Это в десять раз меньше, чем в 2013 году. Проблема обычная - девальвация гривны. При производстве автомобилей марки "ЗАЗ" доля украинских материалов и комплектующих больше 50%, то вот энергия и сырье для их производства импортное. Как результат, девальвация гривны привела к тому, что выросла и себестоимость украинских легковых автомобилей. Это еще раз показывает, что нельзя за счет обвала гривны стимулировать импортозамещение.



Что касается продаж новых легковых автомобилей, то за 2016 года их было продано 65,5 тыс. штук, что в 3,3 раза меньше, чем в 2013 годом. Что примечательно очень большой рост был зафиксирован по продаже очень дорогих автомобилей типа Мерседес-Бенц. Это еще раз показывает, что после Майдана "откаты и заносы" существенно выросли и новые "борцы с коррупцией" покупают для себя дорогие игрушки.













Динамика роста продаж новых автомобилей в 2016 году по сравнению с 2015 году показывает, что население начинает тратить деньги. Частично, это деньги, которые населения забрало с банковских депозитов, а частично доходы полученные на валютных спекуляциях и разного рода махинациях в сфере торговли и госзакупках. В Украину вернулись времена 90-х годов, когда разного рода "реформаторы" заработав свой первый миллион на "реформах" спешат потратить на новый автомобиль, чтобы пацаны оценили "широту размаха". Все как всегда..