Почему борьба с коррупцией в Украине больше похожа на..

НАБУ отчитался о борьбе с коррупцией. Скорее это просто шутка. Картинка красивая, но это просто картинка..





На сайте Госказначейства, есть раздел, где указано сумма поступивших денег в госбюджет Украины от конфискации имущества коррупционеров. За 11 месяцев 2016 года в госбюджет Украины поступило 164 ТЫСЯЧ ГРИВЕН , как сумма денег от конфискации имущества коррупционеров. Как говорится, комментарии излишние.