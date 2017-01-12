Где лучше ставки по депозитам для физлиц? Инфографика

Можно поспорить и даже поругаться, где лучше условия по депозитам для населения. А можно просто посмотреть табличку.









Как видите, грех жаловаться украинцам, что у нас низкие ставки по депозитам. Очень даже хорошие. Но всегда хочется больше. Хотя скорее всего у нас ставки по депозитам скоро будет, как в России. Мы берем с них пример, а не наоборот.