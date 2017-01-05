Госдолг Украины. В картинках

Еще на Майдане наша народец привык врат и перекручивать факты. Поэтому последнее сообщение Минфина Украины, что госдолг Украины уменьшился это обычная ложь нашей власти.

При этом каждый желающий может зайти на сайт Минфина Украины и посмотреть цифры. Это не секрет...





Это внутренний госдолг на 1 декабря 2016 года. Тут еще нет суммы выделенной правительством Украины на национализацию Приватбанка.













А это внешний госдолг... Нам часто говорят, что власть уменьшила внешние долги в результате "реформ". А это факты.













Нужно только желание...