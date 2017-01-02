Зарубежные инвесторы и украинские гастарбайтеры. Кто победил?

Действительно в истории Украины был момент, когда зарубежные инвесторы довольно таки активно инвестировали деньги в Украину, но это все было до 2014 года. Теперь ситуация поменялась. Вся надежда на деньги украинских гастарбайтеров..

Надо отметить, что они в 2016 году постарались. И хотя объемы притока валюты от украинских гастарбайтеров за 2016 год значительно меньше, чем это было в 2013 году, но вся надежда на гастарбайтеров.













Экспорт рабочей силы - будущее экономики Украины после реформ...