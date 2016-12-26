Итоги экономики Украины за 2016 года в картинках





Первое о чем говорят все ВВП. Для наглядности динамика номинального ВВП.



Понятно, что номинальное ВВП очень зависит от динамики цен, поэтому реальное ВВП (для эффективного сравнения сравниваем только третий квартал)













Промышленность. Что тут сказать.. Падение действительно прекратилось, но с таким темпом роста промышленности до уровня даже 2014 года Украине, еще долго двигаться...













Сельское хозяйство реабилитировало себя за пошлый года. К слову, у нас активно растет доля сельского хозяйства в ВВП страны. Мы действительно становимся Аграрным монстром. Пора резать на металлом Южмаш и Антонова. Нам нужно больше земли для пшеницы...Это наша будущее..













Строительство в этом году, фактически и обеспечило рост ВВП. Так держать. Тем более, что очень радует, что этот рост строительства во многом за счет строительства жилья. Украинцы действительно стали больше и больше инвестировать денег в строительство.













Торговля растет. После того, как упала, самое время, расти. Удачи.. Ждем в будущем году нового рекорда.













Нет чуда. И не ожидается. Но, есть четкий индикатор "дна" кризиса. Украина достигла "дна", теперь главное долго на "дне" не засиживаться. Нужен реальный рост экономики, а точнее зарплаты..



















Выводы делайте сами...