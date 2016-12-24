Сколько Украина сэкономила газа за последние годы

У нас много говорят о том, что Украина стала меньше потреблять газа, и вообще энергии. Это факт. Госстат Украины рассчитал Энергетический баланс за 2015 год (медленно они его считают), и теперь можно сравнить, какие результаты дали реформы в энергетическом секторе, которые активно проводились с 2014 года.

На счет собственной добычи газа приходится огорчить. Добыча природного газа в Украине за 2015 год оказалась на 8% меньше, чем за 2013 год. Это все без учета Крыма и АТО за 2013 и 2015 годы. Так что, несмотря на все старания, собственного газа не хватает. Но больше всего уменьшили импорт газа. За 2015 год было импортировано газа на 41% меньше, чем за 2013 год. Падение большое, и это падение, в основном, и обеспечило снижение импортной зависимости Украины от России и других стран.

Что касается знаменитого спора, может ли Украины обойтись без импортного газа и полностью обеспечить себя своим газом. Энергетический баланс на это дает очень четкий ответ. Собственная добыча природного газа позволяет на 100% обеспечить бытовое потребление газа населением (это газовые плиты и котлы), и только на 66% обеспечить потребность в газе предприятий энергетического сектора, которые производят электроэнергию и тепло, как для населения, так и для бизнеса. Но еще остается и промышленность, которой тоже нужен газ, не говоря уже о газе для технических нужд работы самой газотранспортной системы Украины. Вот тут своего природного газа однозначно не хватит, даже через 50 лет, даже если будет рост добычи природного газа в Украине. Хотя эту проблему можно решить, если полностью остановить промышленность Украины, и тогда не нужны будут ни газ, ни электроэнергия для промышленности. Вот так все просто. Надо сказать, что в этом направлении наша власть сделала уже очень много. За 2015 год промышленность использовала природного газа на 37% меньше по сравнению с 2013 годом. При этом химическая промышленность потребление газа уменьшила на 48% за 2015 год по сравнению с 2013 годом. Идет процесс, который можно назвать «затухание промышленности Украины». Все больше и больше украинских промышленных предприятий останавливаются или переходят на работу в ограниченном режиме. Экономика медленно, но стабильно отказывается от промышленности и все больше уходит в сферу сельского хозяйства и сферу услуг. Украина фактически из промышленной державы превращается в аграрную державу, и это очень хорошо показывает именно энергетический баланс. Тут, как говорится, все как на ладони.

Действительно, можно отказаться от импортного газа, если отказаться от украинской промышленности в целом. Но, думаю, это вряд ли спасает Украину. Так что импортный газ был, и будет, как и импортный уголь и импортная электроэнергия.

За 2015 год импорт угля вырос на 10% по сравнению с 2013 годом. И это при том, что производство энергии на тепловых электростанциях и ТЕЦ упало почти на 40%. Даже при таком падении пришлось больше закупать угля за границей.

Действительно, нужно внедрять энергосберегающие технологии и уменьшать потребление энергии в Украине. Но это нужно делать без остановки украинской промышленности. Пока у нас так не получается. Фактически все реформы украинского правительства за 2014-2015 годы свелись к тому, что они «стимулировали» остановку украинской промышленности, и теперь могут хвастаться уменьшением потребления природного газа в стране. С таким успехом можно было бы отключить всю электроэнергию и тепло в стране, еще больше была бы экономия.