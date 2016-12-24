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Сколько Украина сэкономила газа за последние годы
24.12.2016 09:06
У нас много говорят о том, что Украина стала меньше
потреблять газа, и вообще энергии. Это факт. Госстат Украины рассчитал
Энергетический баланс за 2015 год (медленно они его считают), и теперь можно
сравнить, какие результаты дали реформы в энергетическом секторе, которые
активно проводились с 2014 года.
На счет собственной добычи газа приходится огорчить.
Добыча природного газа в Украине за 2015 год оказалась на 8% меньше, чем за
2013 год. Это все без учета Крыма и АТО за 2013
и 2015 годы. Так что, несмотря на все старания, собственного газа не
хватает. Но больше всего уменьшили импорт газа. За 2015 год было импортировано
газа на 41% меньше, чем за 2013 год. Падение большое, и это падение, в основном,
и обеспечило снижение импортной зависимости Украины от России и других стран.
Что касается знаменитого спора, может ли Украины
обойтись без импортного газа и полностью обеспечить себя своим газом.
Энергетический баланс на это дает очень четкий ответ. Собственная добыча
природного газа позволяет на 100% обеспечить бытовое потребление газа населением
(это газовые плиты и котлы), и только на 66% обеспечить потребность в газе
предприятий энергетического сектора, которые производят электроэнергию и тепло,
как для населения, так и для бизнеса. Но еще остается и промышленность, которой
тоже нужен газ, не говоря уже о газе для технических нужд работы самой газотранспортной
системы Украины. Вот тут своего природного газа однозначно не хватит, даже
через 50 лет, даже если будет рост добычи природного газа в Украине. Хотя эту
проблему можно решить, если полностью остановить промышленность Украины, и
тогда не нужны будут ни газ, ни электроэнергия для промышленности. Вот так все
просто. Надо сказать, что в этом направлении наша власть сделала уже очень
много. За 2015 год промышленность использовала природного газа на 37% меньше по
сравнению с 2013 годом. При этом химическая промышленность потребление газа
уменьшила на 48% за 2015 год по сравнению с 2013 годом. Идет процесс, который
можно назвать «затухание промышленности Украины». Все больше и больше украинских
промышленных предприятий останавливаются или переходят на работу в ограниченном
режиме. Экономика медленно, но стабильно отказывается от промышленности и все
больше уходит в сферу сельского хозяйства и сферу услуг. Украина фактически из
промышленной державы превращается в аграрную державу, и это очень хорошо
показывает именно энергетический баланс. Тут, как говорится, все как на ладони.
Действительно, можно отказаться от импортного газа,
если отказаться от украинской промышленности в целом. Но, думаю, это вряд ли
спасает Украину. Так что импортный газ был, и будет, как и импортный уголь и
импортная электроэнергия.
За 2015 год импорт угля вырос на 10% по сравнению с
2013 годом. И это при том, что производство энергии на тепловых электростанциях
и ТЕЦ упало почти на 40%. Даже при таком падении пришлось больше закупать угля
за границей.
Действительно, нужно внедрять энергосберегающие
технологии и уменьшать потребление энергии в Украине. Но это нужно делать без
остановки украинской промышленности. Пока у нас так не получается. Фактически
все реформы украинского правительства за 2014-2015 годы свелись к тому, что они
«стимулировали» остановку украинской промышленности, и теперь могут хвастаться
уменьшением потребления природного газа в стране. С таким успехом можно было бы
отключить всю электроэнергию и тепло в стране, еще больше была бы экономия.
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