Как Украина может избежать дефолта в будущем?

Аналитики инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch Research сделали не очень утешительный прогноз для Украины на ближайшие годы. Они считают, что в ближайшие годы Украина может иметь проблемы с выплатами по внешнему госдолгу. Свои расчеты они сделали на основании официальных данных НБУ и Минфина Украины. Как известно, на 1 декабря 2016 года официальные золотовалютные резервы Украины составила 15,3 млрд. долл. Но, стоит учитывать, что в резервах Украины кредиты МВФ занимают около 12 млрд. долл., и уже со следующего года Украине нужно будет начинать их погашать. И хотя погашение всех кредитов МВФ растянется на семь лет, после погашения кредитов МВФ в Украине золотовалютные резервы останутся на уровне всего коло 3,3 млрд. долл. Это очень мало. Тем более что правительству Украины нужно будет погашать и другие внешние долги, прежде всего, по еврооблигациям Украины. Это касается и еврооблигаций Украины, которые были реструктуризированы в 2015 году, и которые нужно будет погашать уже с 2019 года. А это около 13 млрд. долл. дополнительных платежей. Кроме того, есть еще кредиты Мирового банка, ЕБРР, ЕИБ и других международных организаций, которые тоже требуют погашения. МВФ подсчитал, что Украине в ближайшие годы нужно будет от 4-9 млрд. долл. ежегодно на погашение внешних долгов. Поэтому золотовалютных резервов явно не хватит. А это значит, что Украине, или придется объявлять дефолт по своим еврооблигациям и еще раз их реструктуризировать, или искать новые источники наполнения золотовалютных резервов.

Когда говорят о валюте и валютном рынке , всегда любят поговорить о б ожидаемом притоке зарубежных инвестиций. Но даже МВФ в это не очень верит. Согласно прогноз у МВФ до 2021 года приток зарубежных инвестиций не превысит 5-6 млрд. долл. Это в лучшем случае. При этом внешняя торговля, согласно расчетам МВФ, будет дефицитной, поэтому каждый год нужно будет несколько миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит внешней торговли. Казалось бы, безвыходная ситуация. Но выход есть, и надо сказать, что его уже давно использует НБУ для решения проблемы с золотовалютными резервами.

Согласно официальным данным на сайте НБУ за одиннадцать месяцев 2016 года НБУ скупил на межбанковском валютном рынке 2,3 млрд. долл., которые пошли частично на увеличение золотовалютных резервов Украины, а частично на погашение внешних долгов и покрытие дефицита внешней торговли. По результатам одиннадцати месяцев 2016 года НБУ смог за счет внутренних ресурсов увеличить золотовалютные резервы на 1,6 млрд. долл. Что же это за валюта, которую скупал НБУ на межбанке?

На данный момент, главным источником для формирования золотовалютных резервов Украины является наличная валюта, которая обращается на территории Украины и та валюта, которую привозят в Украину гастарбайтеры. В результате относительной стабильности курса гривны в 2016 году население стало больше продавать наличной валюты, чем покупать. За одиннадцать месяцев 2016 года украинцы продали банкам на 2,4 млрд. долл. больше, чем купили. Как результат, в банковском секторе образовался излишек валюты, который НБУ и выкупил. Фактически за счет денег украинцев и были увеличены золотовалютные резервы Украины. Вот именно так сработал НБУ в этом году, и этот метод можно использовать и в будущем, чтобы обеспечить Украину надежным размером золотовалютных резервов.

По данным НБУ в Украине обращается около 97 млрд. наличной валюты. Только за три последних года украинцы забрали из банков наличной валюты на сумму около 16 млрд. долл. Кроме того, регулярно около 4-5 млрд. долл. в Украину поступает от гастарбайтеров. Так что, Украина имеет все возможности за счет внутренних ресурсов решить проблемы с внешними долгами.

В данной ситуации от НБУ требуется, прежде всего, обеспечить стабильность работы банковской системы, устранить риски и панику на валютном рынке, чтобы украинцы не стремились скупать доллары, как средство защиты своих сбережений. Опыт трех последних лет показал, что украинцы более склонны продавать наличные доллары, когда видят, что курс гривны существенно не изменяется, и наоборот. Когда в 2014 и начале 2015 года курс гривны лихорадило – украинцы массово скупали наличные доллары, а в 2016 году, когда девальвация была на низком уровне, украинцы более охотно избавлялись от наличных долларов. Это и есть главный фактор для того, чтобы стимулировать украинцев больше продавать наличной валюты. А НБУ в этом случае получит возможность скупать излишки валюты, и, тем самым, увеличить золотовалютные резервы и помочь Минфину рассчитываться по внешним долгам. На первый взгляд суммы по погашению внешних долгов большие, но и сумма валюты, которая находится на руках у населения Украины значительно больше внешних долгов Украины. Поэтому даже если украинцы часть наличной валюты продадут банкам, НБУ получит возможность помочь Минфину рассчитаться по всем долгам с МВФ и другими кредиторами, и золотовалютные резервы можно увеличить до 20-30 млрд. долл.

От НБУ требуется только одно: вернуть доверие украинцев к гривне и своими действиями убедить украинцев, что в ближайшие годы существенной девальвации гривны не будет. А небольшие колебания курса гривны в пределах пяти-шести процентов за год украинцев не пугают. Нужна стабильность гривны, и это будет самым главным фактором, который позволит избежать Украине любые дефолты, и сейчас, и в будущем.