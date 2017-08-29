Включення акцій державних ПАТ до біржового реєстру

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (від 07.04.2015№ 289-VIII) внесено зміни до статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: абзац другий частини першої статті 24 замінено двома абзацами такого змісту:

«Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Акції публічного акціонерного товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні».

Отже, із приписів ст.1 та ст.24 Закону України «Про акціонерні товариства» випливає необхідність для всіх публічних акціонерних товариств пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру

Чи потрібно проходити таку процедуру публічним акціонерним товариствам, якщо вони є державними? Я вважаю що ні, і ось чому.

Відповідно до Положення про функціонування фондових бірж, біржовий реєстр - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів. Біржовий список це документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.

Відповідно до частини 2 ст.1 Закону України «Про акціонерні товариства» діяльність державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Спеціальним законом, який регулює діяльність державних акціонерних товариств є Закон України «Про управління об‘єктами державної власності».

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності» суб’єктами управління об’єктами державної власності є Кабінет Міністрів України.Відповідно до ст. 5 України «Про управління об‘єктами державної власності» Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України визначає умови створення та діяльності господарських структур, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає уповноважені органи управління, які здійснюють контроль за їх діяльністю.

Отже, законодавство відсилає нас до статутів таких державних акціонерних товариств.Виходячи із того, що законодавством передбачений особливий порядок відчуження державного майна, можливо припустити, що в статутах таких акціонерних товариств встановлено також особливий порядок відчуження акцій, що виключає торгівлю акціями на фондовій біржі, в загальному порядку, а відповідно і виключає необхідність включення їх до біржових реєстрів.

Так, наприклад, в статуті публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” ( який можна знайти на урядовому порталі ) в п. 44 зазначено, що акціонер товариства, який володіє 100 відсотками його акцій, не може відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності. При цьому, відповідно до статуту єдиним акціонером товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.