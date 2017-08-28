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Зміни розміру та порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
28.08.2017 14:20
8 липня 2017р. набрали чинності зміни до Сімейного кодексу України та Цивільно процессуального кодексу України. Відповідно до яких внесені значні зміни в порядок та розмір стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
Законом збільшено мінімальний розмір аліментів на одну дитину. Так, у разі встановлення аліментів в твердій грошовій сумі, раніше встановлений розмір в 30% збільшено до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік», прожитковий мінімум у 2017 році в Україні для дітей до 6 років становить з 1 січня 2017 - 1 355 гривень, з 1 травня - 1 426 гривень, з 1 грудня - 1 492 гривні. Для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 - 1 689 гривень, з 1 травня - 1 777 гривень, з 1 грудня - 1 860 гривень.
У разі визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) платника аліментів - на одну дитину – у розмірі однієї чверті, на двох дітей – у розмірі однієї третини, на трьох і більше дітей у розмірі - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10-ти прожиткових мінімумів на кожну дитину.
Законом уточнено також, що аліменти, які одержані на дитину є власністю дитини. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини; – неповнолітня дитина (від 14 до 18 років) має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання, а також самостійно одержувати аліменти та розпоряджатися ними.
Відтепер, справи по стягненню аліментів розглядаються в наказном (спрощеном) проваджені. Нововведенням розширено перелік обставин, які враховуються судом під час визначення розміру аліментів. Такі обставини дозволяють суду зробити висновок про матеріальний стан платника аліментів. Суд може враховувати: наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; здійснення витрат платником аліментів на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Змінами закріплено, що заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцево.
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