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Евросоюз открыл европейский рынок для украинских экспортеров.
30.08.2017 20:05
Совет ЕС принял ряд временных автономных торговых мер в пользу Украины.
Преференции за рамками режима свободной торговли – это дополнительные возможности беспошлинного доступа для ряда важных с точки зрения украинского экспорта видов аграрной, пищевой и промышленной продукции.
Одна из ключевых целей Промышленного двухстороннего диалога – вовлечение украинской промышленности в глобальные, европейские и региональные цепи создания добавленной стоимости и развитие кооперации с предприятиями государств-членов ЕС.
Принятые Европарламентом торговые преференции в первую очередь следует рассматривать как элемент дополнительной поддержки ЕС в связи с военной, торговой и транзитной агрессией РФ против Украины.
Временные торговые преференции являются дополнением к Положениям о торговле, введенным в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС от 2014 года.
Данные дополнительные торговые преференции (далее – ДТП) вступают в силу с сентября 2017 года и будут действовать в течении трех лет.
Положения ДТП направлены на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС и принимаются с целью поддержки Украины, переживающей сложную экономическую ситуацию, а также для поощрения за усилия, приложенные к проведению экономической реформы.
В аграрно-пищевой сфере, преференции включают в себя дополнительные годовые импортные квоты по нулевому тарифу на следующие сельскохозяйственные продукты: природный мед – 2500 тонн; обработанные томаты – 3000 тонн, виноградный сок – 500 тонн; овес – 4000 тонн; пшеница – 65 000 тонн; кукуруза – 625 000 тонн; ячмень – 325 000 тонн; крупы и гранулы некоторых зерновых – 7800 тонн.
Как и основные тарифные квоты, ДТП будут открыты по двум принципам:
– "первый пришел – первый получил": для меда, ячменной крупы и муки, обработанных томатов, вина, овса;
– на базе лицензий: для пшеницы, кукурузы, а также ячменя, муки и гранул из нее.
Чтобы использовать эти квоты, производителям необходимо соответствовать требованиям, связанными с сертификацией продукции и приведением ее в соответствие с техническими, санитарными и фитосанитарными регламентами Европейского Союза, то есть обязательным становится наличие сертификата перевозки EUR.1.
Также, согласно временным ДТП, полностью исключаются на 3 года импортные пошлины на такие промышленные товары, как удобрения, красители, пигменты и другие окрашивающие вещества, обувь, медь, алюминий, а также оборудование для телевидения и звукозаписи.
Действие таких мер допускается при условии соблюдения Украиной принципов Соглашения об ассоциации, а именно: уважение прав человека и основных свобод, принципа верховенства права, а также постоянных усилий в борьбе с коррупцией и незаконной деятельностью.
Как показывает статистика, европейские потребители активно покупают товары украинского производителя.
Вследствие этого, действия украинских производителей должны быть направлены на расширение экспорта в ЕС готовой продукции, вместо сырья и полуфабрикатов.
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