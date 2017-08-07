Дипломы Украины за рубежом. Порядок подтверждения и легализация.

Вопреки скептическому отношению к значимости отечественных дипломов за рубежом, мало кто знает, что со многими странами мира существует договоренность о подтверждении дипломов о высшем образовании, полученный в Украине, которые котируются в больше чем 50 странах мира и официально признаются для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности.

К ним относятся Соединенные штаты Америки, страны СНГ и Европейского союза.

В связи с участившимися обращениями граждан, за консультациями, по данным вопросам в АО « Monitum » считаю полезным пролить свет на некоторые нюансы и возможности в данной сфере.

Возможность подтверждения дипломов о высшем образовании Украины по упрощенной процедуре гарантировано гражданам Гаагской конвенцией «Об упрощенной процедуре легализации документов» (1961 г.) и Лиссабонской конвенцией «О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» (1997 г.).

Кроме того, Украина в 2008 году провела процедуру присоединения к Болонской системе, которая формирует единый стандарт образования на европейском пространстве.

Для реализации положений Болонской декларации, Украина проводит масштабные реформы и модернизацию образовательной системы.

В Украине внедрена европейская кредитно - трансферная система, а также приложение к диплому европейского образца, которые являются унифицированными инструментами измерения учебных достижений студентов. Приложение к диплому содержит больше информации и дает возможность сопоставить образовательную программу, пройденную студентом за время обучения в Украине, с соответствующими программами в других странах.





Это существенно упрощает процедуру признания украинских дипломов о высшем образовании как в европейских, так и в других государствах.

Также Украина подписала ряд Межправительственных соглашений о взаимном признании документов об образовании с более чем 20-ю странами, в число которых входят - страны СНГ, Словакия, Венгрия, Польша, Перу, Монголия, Ливия, Эстония, Грузия, Экваториальная Гвинея, Болгария и Вьетнам. С Францией подписано Соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий.

Что касается стран СНГ, в большинстве из них украинский диплом считается равнозначным национальному. В некоторых украинские дипломы признают, если содержание образования одинаково. Нужно только подтвердить, что диплом гражданина не поддельный. Для этого в Национальном информационном центре академической мобильности гражданину необходимо получить апостиль.

Но, несмотря на международные договоренности, нередки случаи, когда принимающие страны подтверждают дипломы без предоставления права устраиваться на работу или получать дальнейшее образование (в случае обучения в магистратуре за рубежом, после бакалавриата в Украине).

Данное неудобство связано с разными требованиями к образованию.

В каждой стране существуют органы, занимающиеся подтверждением дипломов, которые могут устанавливать свои правила. Есть общие принципы, изложенные в Конвенции о признании диплома о высшем образовании на Европейском пространстве, которые обязаны соблюдать подписавшие или ратифицировавшие ее страны - участники, но это не ограничивает их в формировании индивидуальных критериев, с учетом их национального законодательства.

Также, к сожалению, вышеуказанная Конвенция ратифицирована не всеми странами мира и даже в тех странах, которые подписали данное Соглашение, существуют свои особенности, практика и требования.

Значительно упрощает легализацию дипломов за рубежом наличие у университета (где получен диплом) - зарубежных вузов-партнеров по совместным программам обмена и двойного диплома.

Это позволяет поучиться за границей и вместе с украинским получить диплом иностранного вуза.

Для получения второго диплома студентам необходимо раз на семестр или на год выезжать по обмену в другую страну для обучения там по своей специальности.

Программы двойных дипломов создаются как для бакалавров, так и для магистров.

В зависимости от договоренностей между вузами они могут быть как платными, так и бесплатными.

Обращаю внимание, что соискатели ошибочно думают, что второй (иностранный) диплом об образовании означает автоматическое получения права на профессию в стране прибывания.

Это не так. В странах Европейского союза профессиональную квалификацию по ряду специальностей необходимо подтверждать отдельно.

Для этого могут быть требования не только к количеству лет обучения, содержания образования, но и требование сдать квалификационный экзамен в той стране, где граждане хотят подтвердить диплом.

С этим могут возникать проблемы, которые связаны с нашей старой моделью образования и стандартами, которые действовали до недавнего времени.

Эти стандарты задавали перечень названий дисциплин, количество часов, но европейская модель требует не название дисциплины, а ее содержания: чему научились студенты и что они умеют делать.

В связи с этим существует некоторая несогласованность между украинскими дипломами и европейскими требованиями.

Также могут возникать вопросы к качеству образования по некоторым специальностям.

Одна и та же страна может признавать образование получение в Украине по математике и не признавать по некоторыми другими специальностям.

Труднее всего приходится юристам и медикам, диплом которых практически невозможно подтвердить по упрощенной процедуре и автоматически получить право на работу.

Медикам, по многим специальностям, требуется прохождение переподготовки и переобучение.

А вот дипломы юристов практически в 100% случаев вообще не подтверждаются, поскольку в каждой стране функционирует совершенно другая правовая система и база.

К сожалению, проблемы с украинскими дипломами о высшем образовании также возникают из-за незавершенного перехода к положениям Болонской системы в Украине.

Введение трех циклов высшего образования - бакалавр, магистр и доктор философии - Украина осуществила только в этом году.

Еще пару лет займет период, когда закончат обучение те, кто вступал по старым специальностям и процедурам.

Украине уже создала национальные рамки квалификаций, которые в целом соответствует европейским требованиям. Также идет работа по стандартам высшего образования, которая должна имплементировать эти рамки в разрезе конкретных специальностей.

Для того чтобы документ гражданина об образовании, полученный в Украине, был действителен на территории другой страны, после его получения необходимо пройти определенную процедуру легализации.

Если страна, куда гражданин направляется для профессиональной деятельности, как и Украина, является участником Гаагской конвенции, то ему достаточно будет заверить полученный диплом апостилем.

Эта упрощенная процедура легализации документов, универсальная для всех стран-участниц Конвенции, с соблюдением незначительных процедур легализации документов об образовании в МИД Украины. Эти процедуры несложные и обычно университеты сами помогают своим выпускникам оформить все соответственным образом. При этом, рекомендую лучше узнать заранее, какой именно порядок подтверждения документов необходим для страны прибытия.

Легализация и апостиль предназначены для подтверждения легитимности выданных гражданам документов, при использовании их за пределами Украины.

В связи с тем, что Украина уже является участником целого ряда двусторонних Соглашений с другими странами о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, уверен, что в этих странах процедура признания квалификации граждан имеющих диплом Украины о высшем образовании будет для них максимально простой и комфортной.