Кассовый чек предлагают дополнить новым обязательным реквизитом.

Таким реквизитом предложено ввести Код Украинского классификатора товаров ВЭД.

Для приведения формы кассового чека в соответствие с нормами действующего законодательства Украины, предложено дополнить его обязательные реквизиты кодом товарной подкатегории УКТ ВЭД, который обязательно указывать в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

С этой целью Государственная Фискальная Служба Украины обнародовала проект Приказа Министерства Финансов «О внесении Изменений в Положение о форме и содержании расчетных документов», предложения по которому можно направлять в течение месяца на адрес фискальных органов.



