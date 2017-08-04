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Новые правила при получении разрешений на строительство
04.08.2017 18:54
В июне 2017 года Парламент Украины (КМУ) порадовал застройщиков новеллами в процедуре получения разрешительной документации на строительство, чем отчасти упростил и упорядочил бюрократические механизмы.
Постановление КМУ N 404 от 7 июня 2017 года, которым внесены изменения в старое Постановление N 466 о получении разрешений в строительных работах, определило ряд нововведений, направленных на либерализацию процедуры.
В частности, в нем предусмотрено, что право на выполнение строительных работ по объектам со средним и значительным классом последствий (то есть ответственности) СС2 и СС3 возникает только после получения письменного разрешения, а вот по объектам, которые строятся на основании строительного паспорта и которые относятся к объектам с незначительным классом последствий (ответственности) СС1 - такое право возникает уже на основании всего лишь сообщения.
То есть, данное Постановление ввело, к уже существующим, абсолютно новые формы соответствующих документов, а именно:
- вместо декларации на начало выполнения подготовительных / строительных работ установлена новая форма уведомления;
- предусмотрена форма уведомления об изменении данных в зарегистрированной декларации о начале выполнения подготовительных/строительных работ (зарегистрированных в 10.06.2017) - внесены технические правки к существующим формам.
Кроме того, появилась новая возможность получения разрешения на строительство через электронную систему осуществления декларативных и разрешительных процедур.
Также данным Постановлением Кабинета Министров Украины № 404 утвержден перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит вводу в эксплуатацию.
В этот список вошли работы по строительству детских площадок, коммуникаций, работы, направленные на обеспечение доступности зданий для людей с инвалидностью, восстановление благоустройства, переоборудование и планирования жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания, строения, сооружения, помещения в них, выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования, замена кровли и т.д.
В связи с вышеизложенным, с 10 июня 2017 года при строительстве объектов с незначительным классом последствий (СС1) застройщик всего лишь обязан сообщить о начале строительства путём уведомления, а вот строительство объектов со средним и значительным классом последствий (СС2 и СС3) так и будет осуществляться по разрешениям, полученным без упрощенной процедуры.
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