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Какие изменения ждут газовый рынок во II полугодии 2017?
28.07.2017 14:33
В рядах газовых трейдеров Украины весомое пополнение. В июне - июле на газовый рынок Украины вышло несколько международных газовых трейдеров. Международный энерготрейдер с регистрацией в Швейцарии AOT Energy открыл в Украине свое представительство. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена выдать лицензию на поставки природного газа на территории Украины французской компании ENGIE. Ранее свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, DufEnergy. Таким образом, крупные международные игроки видят перспективу не только в импорте природного газа в Украине, но и в полноценном присутствии в качестве игроков внутреннего рынка. В первой половине 2017 года в Украину импортировали природный газ 30 компаний, что на 10 компаний больше, нежели в предыдущем году.
По данным ПАО «Укртрансгаз», в июне 2017 г. Украина импортировала 1, 01 млрд. м3, всего за 6,5 месяцев 2017 г. объем поставок газа в Украину составил 7,52 млрд. м3. 4,4 млрд. импортировала НАК «Нафтогаз Украины», остальной объем разделили между собой независимые трейдеры. Вдвое больше в июне 2017 г. составили поступления от газодобывающих компаний – 1,5 млрд. м3, всего с начала 2017 г. компании добыли 9,5 млрд. м3.
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа за июнь 2017 г., согласно данным ГФС, составила 5 565,7 грн. или $ 213 за тыс. м3. Напомним, в январе она составляла 6 032,85 грн. или $ 229,1 за тыс. м3, в феврале – 6 681,88 грн. или $ 246 за тыс. м3, марте – 6 668,7 грн. или $ 248 за тыс. м3, апреле – 6 235,4 грн. или $ 232,2 за тыс. м3, и в мае 5 506,8 грн. или $ 208,4 за тыс. м3. По данным регулятора, максимальная цена на природный газ в мае 2017 г. составила 11 022 грн./за 1 тыс. м3., в июне максимальная цена, сложившаяся на рынке была несколько выше и составила 11 500 грн. ./за 1 тыс. м3.
Так, благодаря диверсификации поставок природного газа увеличивается конкуренция и растет число поставщиков. Это позволит Украине оперативно реагировать на тенденции мирового энергетического сектора, где, согласно отчету компании BP, отмечается увеличение потребления природного газа странах ЕС на 7,1%, минимальный за последние 30 лет прирост мирового производства природного газа на 0,3%, а также растущая роль СПГ как ключевого драйвера мирового роста газовой отрасли. При этом в Украине небольшими темпами увеличивается добыча и снижается потребление природного газа.
Выход на украинский рынок международных игроков – важный сигнал для дальнейшего развития не только трейдинга, но и в целом инфраструктуры газового рынка. 19 июля правительство одобрило законопроект, которым новый оператор ГТС Украины предприятие "Магистральные газопроводы Украины" будет внесен в список объектов госсобственности, не подлежащих приватизации. Кроме того, французский оператор хранилищ Storengy, дочерняя компания ENGIE, совместно с юридической фирмой CMS Cameron Nabarro Olswang проведут оценку спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и возможностей Украины на этом рынке. ПАО «Магистральные газопроводы Украины» будут переданы необходимые активы, задействованные в газотранспортной работе, а также подземные хранилища газа и сервисные службы, что позволит оптимизировать работу газотранспортной инфраструктуры для максимального соответствия потребностям рынка. Для продвижения реформы нужно провести законодательные изменения: принять во втором чтении законопроект, предусматривающий государственную поддержку ПАО «Магистральные газопроводы Украины» в размере 20 млн. грн., подать на рассмотрение ВРУ законопроекты, касающиеся имущественных вопросов, и внести соответствующие изменения в Закон о Кабинете Министров, Хозяйственный кодекс, законы «О трубопроводом транспорте», «Об управлении государственным имуществом», «О залоге», а также доработать проект договора по управлению государственным имуществом между Министерством энергетики и угольной промышленности и новым оператором. Планируется, что процесс завершится после вынесения окончательного решения Стокгольмского арбитража и новый оператор ГТС начнет полноценно функционировать в первом квартале 2018 г.
Поставщики вместе с тем ожидают, что к этому времени будут также имплементированы принципы работы европейских операторов ГТС. А именно: будет завершена разработка и адаптация цифровой платформы, что позволит реализовать на практике предусмотренный законодательством период суточной балансировки и таким образом снизить финансовую нагрузку по обеспечению поставки природного газа, которая сегодня лежит на компаниях – трейдерах в виде финансовой гарантии.
Следующим этапом реформы должно стать разделение НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с требованиями Европейского энергетического законодательства. Выполнение плана реструктуризации «Нафтогаз Украины» будет способствовать прозрачности работы объектов газовой инфраструктуры и конкуренции за потребителя, а также прозрачному доступу к инфраструктуре всех поставщиков и потребителей газа.
Реализация намеченных реформ и, желательно в установленные сроки, станет стимулом для дальнейшего развития газового рынка Украины в соответствии с высокими стандартами осуществления торговых операций.
В долгосрочной перспективе – реформа поставок природного газа населению, что еще больше повысит интерес поставщиков природного газа и добывающих компаний к украинскому рынку, даст возможность привлечь необходимые инвестиции и, таким образом, повысит энергетическую безопасность.
теги: газ, поставки. ГТС, реформа газового рынка, трейдеры
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