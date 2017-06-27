В сфере поставок природного газа нужно ввести плановые изменения

Государство активно проявляет интерес к развитию нефтегазовой отрасли. Но для обеспечения такового необходимо двигаться по намеченному плану изменений, который соответствует шагам европейских стран при либрализации газовых рынков, но предусматривает для Украины гораздо более сжатые сроки для реформы. Сегодня в большей степени сам рынок является инициатором изменений, которые далее принимаются законодателем. И такая в некоторой степени односторонняя инициатива пока позволяет двигаться в сторону намеченных изменений в энергетическом секторе достаточно медленными темпами.





Сегодня есть несколько факторов, которые четко говорят о том, что украинский газовый рынок готов переходить к следующей фазе реформы в соответствии с тенденциями европейских рынков. Во-первых, в Украине начали работу несколько крупных зарубежных трейдеров, которые оценивают наш рынок как перспективный. Во-вторых, увеличивается объем импортных поставок, что обеспечивает диверсификацию. В-третьих, законодательные акты, регулирующие энергетичский сектор, постепенно приводят в соответствие с европейскими нормами, что позволяет газовым рынкам ЕС и Украины теснее интегрироваться. Тем не менее, о значительном прогрессе говорить рано, в том числе в связи с теми тенденциями, которые есть.





Начиная с августа 2016 г. объем поставок природного газа в Украину составлял 1,4 – 1,5 млрд. м3 ежемесячно, в мае 2017 г. Украина импортировала 1, 191 млрд. м3. Поступления газа от добывающих компаний в мае 2017-го года составили 1, 759 млрд. м3, в мае 2016 г. – 1,64 млрд. м3. Пока, согласно данным статистики, украинская добыча превышает объем импорта. Но есть одна негативная тенденция – динамика развития газодобычи в Украине замедляется. И если не изменятся приоритеты государственной политики в сфере добычи углеводородов, то уже в ближайшие 2 – 3 года мы увидим возвращение к зависимости от импортного ресурса и ухудшение ситуации с энергетической безопасностью.





Что нужно сделать для увеличения внутренней добычи? Нужно обеспечить понятную ориентированную на инвестора политику в газодобывающей отрасли, привлечь необходимый объем финансирования и новые технологии в разработку месторождений углеводородов, определить приемлемую для государства модель сотрудничества с газодобывающими компаниями в соответствии с целями государственной политики в отрасли недропользования и современными тенденциями сырьевых рынков. Последние несколько лет наша ключевая декларируемая цель – нарастить собственную газодобычу, но без значительных капиталовложений удастся только удерживать существующие объемы извлекаемых запасов на том же уровне. Компании, которые добывают углеводороды в Украине, в своем большинстве готовы вкладывать денежные средства в новые месторождения или в новые технологии, например по интенсификации добычи. Но не рискуют, в силу нестабильных правил игры и слишком высокой фискальной нагрузки. Оба фактора негативно влияют на возможность добывающих компаний конкурировать с импортным ресурсом, снижают маржинальность этого вида бизнеса и не дают возможности инвестировать в бурение, геологоразведку и так далее.





В тоже время независимые поставщики природного газа активно поддерживают идею создания газового хаба в Украине уже в ближайшее время, что усилит конкуренцию и обеспечит развитие инструментов торговли. Кроме того, газовый хаб обеспечит возможность максимально задействовать газовую инфраструктуру Украины. В эти дни между политиками ЕС, энергетическими экспертами ЕС ведутся довольно жёсткие дискуссии относительно строительства газопровода Nord Stream 2. Несмотря на то, что новый маршрут не принесет в ЕС нового ресурса природного газа, а лишь тот же газ из сибирских месторождений, но при новой логистике, тем не менее сейчас самое время обозначить механизмы защиты собственной газовой трубы. И таким механизмом является в том числе ликвидный газовый хаб на территории Украины и либерализированный рынок.





В следующем году ассоциация «Газовые трейдеры Украины» будет отмечать 15-летие со дня основания. Когда 15 лет назад в ассоциации заявили о необходимости либерализации, о том, что только конкуренция позволит создать открытый, ликвидный и сбалансированный газовый рынок, тогда это звучало как фантастическая идея. Спустя 15 лет отрасль ждет имплементации тех инструментов, которые позволят в ближайшее время реализовать очередной этап рыночной реформы, создать современную площадку для открытой торговли природным газом и ликвидный рынок, позволят использовать весь потенциал газотранспортной инфраструктуры Украины и стать неотъемлемой частью газового рынка ЕС.





Несколько слов о тех положительных моментах, которые принесет создание в Украине газового хаба. Во-первых, это усиливает энергетическую безопасность, так как предполагает диверсификацию поставок природного газа и конкуренцию между поставщиками. Во-вторых, это увеличивает потенциал нашей газотранспортной системы. В период, когда реализовываются проекты строительства новых магистральных газопроводов, Украине крайне важно использовать экономические инструменты защиты своей ГТС. И одним из таких инструментов является организация газового хаба для совершения ежедневных торговых операций на восточной границе Украины, предоставление возможности западным компаниям хранить газ в подземных хранилищах для свободной реализации этого ресурса любому потребителю, как на территории Украины, так и стран ЕС. И определенные шаги в этом направлении сделаны. Кроме того, и сам Европейский Союз планирует использовать газовые хранилища Украины в рамках создания газового хаба, о чем говорится в Меморандуме о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству, подписанном 24 ноября 2016 г. в Брюсселе по итогам саммита Украина-ЕС. В-третьих, газовый хаб позволит потребителям приобретать ресурс природного газа по максимально конкурентной цене.





Для того, чтобы в Украине начал работу газовый хаб, страна должна обеспечить полное применение третьего энергопакета ЕС. Согласно Меморандуму, о котором сказано выше, Украина и Европейский Союз намерены полностью интегрировать свои энергетические рынки. Таким образом, можно усилить безопасность энергоснабжения и охрану окружающей среды в энергетической отрасли. Газотранспортная система Украины имеет большой потенциал, и в связи с этим в разные периоды энергетических реформ она всегда была в центре внимания, в том числе и в контексте обсуждения проекта по созданию европейского газо-энергетического хаба на территории нашей страны. Но дальше дискуссии дело не заходило. Тем временем в ЕС активно развивались торговые площадки, происходила диверсификация маршрутов поставок газа, запуск СПГ терминалов.





Что же помогло успеху реформ в странах ЕС? Предусловиями для развития газового хаба стали:

• законодательная защита свободного доступа к инфраструктуре;

• полное отделение поставщиков газа от управления инфраструктурой;

• диверсификация источников поставки;

• прозрачный процесс законотворчества с привлечением участников рынка.





В результате, сегодня газовые рынки ЕС могут развиваться благодаря разумной регуляторной политике, доступности информации для участников рынка и стабильному законодательству. Сегодня Еврокомиссия большое внимание уделяет поддержке слабых рынков и слишком монополизированных или зависимых от одного поставщика рынков, что применимо к газовому рынку Украины. Украине следует воспользоваться той помощью, которую сегодня оказывают наши международные партнёры, а именно - тщательно изучить европейский опыт создания хабов, формирования ликвидных рынков и учесть ключевые факторы, определяющие успех или провал развития газовых хабов. Успех обеспечит сильная законодательная защита на начальном этапе, но при этом уменьшение регуляторного вмешательства по мере развития рынка.





Также успеху будут способствовать открытый и равноправный доступ к инфраструктуре для всех участников рынка, единый пункт поставки – виртуальный хаб, последующая либерализация розничных цен на газ и диверсификация поставок. Таким образом, используя лучшие практики европейских стран, Украина может довольно быстро и эффективно внедрить реформу энергетического сектора, стать полноценным и даже одним из ключевых игроков единого европейского рынка природного газа, получив не только инвестиции в газовую инфраструктуру, высоколиквидный рынок и поступления в бюджет, но и гарантированную систему энергетической безопасности.



