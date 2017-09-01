Изменение перечня документов для получения разрешения на работу

23 мая 2017 года был принят закон, которым внесены изменения в ЗУ «О занятости населения». Эти изменения вступят в силу с конца сентября, а следовательно, с этого времени процедура получения разрешения на работу будет значительно отличаться от того, что было раньше.

Изменен, в первую очередь, перечень документов, которые нужно подать для получения разрешения. Не нужно подавать справку об отсутствии судимости, а также справку по форме 028/О и сертификат от нарколога. Следовательно, наличие судимости или же заболеваний теперь не может быть основаниям для отказа иностранному гражданину в трудоустройстве в Украине. Но при этом, если иностранца во время действия разрешения на работу засудят за совершение преступления, то это будет основанием для аннулирования такого разрешения.

Не нужно так же будет подавать копию документа об образовании, который раньше подавался как подтверждение того, что работник квалифицирован. С этого можно сделать вывод, что уже не является обязательным подтверждение того, что трудоустраивается квалифицированный работник в связи с отсутствием граждан Украины, которые были бы квалифицированными работниками. Но в таком случае не понятно - осталось ли требование о подаче сведений о наличии вакансии, поскольку раньше они подавались именно для того чтобы выяснить, есть ли в Украине квалифицированные работники для конкретной должности. В самом законе от 23 мая 2007 года о подаче таких сведений не упоминается, но пока не внесены изменения в порядок который раньше регулировал этот вопрос, точно не можно сказать, - отменили или нет подачу сведений о вакансии.

Новым документом, который нужно будет подать, является проект трудового договора с иностранцем. Следует напомнить, что требование о подаче такого проекта существовало и раньше, но его убрали из требований, обязав подавать копию уже подписанного трудового договора, после получения разрешения на работу. Сейчас же требование о подаче проекта договора вернули, скорее всего, из-за появления новых требований касательно заработной платы. Но, так же, оставили требование о подаче копии трудового договора после получения разрешения, то есть трудовой договор, нужно будет подать два раза: сначала как проект, а потом уже подписанный.

Так же не нужно будет подавать справку о том, что должность, на которую трудоустраивается иностранец, не связана с наличием гражданства Украины или с получением разрешения на доступ к государственной тайне. Вместо двух фотографий теперь достаточно будет подать одну.

Касательно требований к документам, которые подаются при трудоустройстве учредителя юридического лица, то теперь не нужно будет подавать заверенную копию устава этого юридического лица.

Стоит отметить, что перечень документов для получения разрешения на работу значительно уменьшился, но упростит ли это процедуру получения такого разрешения пока не понятно.