Ошибки стартапов при привлечении инвестиций

Каждый собственник стартапа должен понимать, что если он хочет получить инвестиции, то перед этим ему нужно будет пройти проверку со стороны юристов инвестиционной компании. Поэтому, нужно понимать, на что обращают внимание инвесторы при выборе стартапа для инвестирования, и что может помешать потенциальному инвестированию.

Первое, что нужно сделать до привлечения инвесторов – это зарегистрировать компанию. Самой идеи для инвестора мало, ему нужно понимать, кому именно он дает деньги на развитие идеи. Так же инвестор, скорее всего, захочет получить взамен на инвестицию акции компании, которые без компании понятно, что не могут существовать.

Еще одной проблемой при инвестировании, в том случае если компания все же существует, может стать небольшая доля каждого из учредителей в уставном капитале. Это будет смущать инвестора из-за того, что он прекрасно понимает, что чем меньше доля учредителя, тем меньше он мотивирован на развитие стартапа. То есть, компания с большим количеством учредителей и небольшими долями вряд ли заинтересует инвестора.

Некачественные договора компании, которые не вычитаны юристом и не отредактированы надлежащим образом, могут препятствовать вовлечению инвестиций, или же затягивать этот процесс.

Так же в случае, если у вас есть не одна компания, а группа компаний, то при привлечении инвестиций нужно их правильно структурировать, поскольку инвестор не будет вкладывать деньги во все ваши компании, ему нужна одна компания, в которую он сможет инвестировать. Поэтому необходимо правильно структурировать Ваш бизнес и среди группы компаний создать холдинг, который будет владеть другими компаниями и который будет объектом для инвестирования.

Следующие преграды для инвестирования могут крыться в интеллектуальной собственности. Поэтому нужно заранее позаботится о том, чтобы все права интеллектуальной собственности были надлежавшим образом оформлены и переданы компании. Так же инвестор может выдвигать требования о регистрации торговых марок и патентов, так что учитывая затраты времени на эти процедуры, нужно заранее позаботится о такой регистрации. Что касается доменов, то они должны быть зарегистрированными на компанию, а не на одного из учредителей, поскольку инвесторы могут видеть в этом дополнительные риски.

Что же касается Ваших сотрудников и подрядчиков, то с ними необходимо подписать договора NDA, поскольку инвестор может видеть в этом дополнительную защиту Вашего стартапа. Тоже самое касается договоров non-solicitation с учредителями. Хоть практическое значение таких договоров является вопросом спорным, для целей инвестирования лучше, чтобы они были.

Большинство из этих ошибок можно исправить на этапе проведения инвестиционной компанией анализа Вашего стартапа, но все же лучше это сделать до этого.