Привлечения к ответственности за нарушение трудового законодательства

Поскольку вопрос ответственности за нарушение трудового законодательства сейчас очень актуален, стоит разобраться в вопросе процедуры привлечения к такой ответственности.

За нарушение трудового законодательства предусмотрено криминальную, административную, а также финансовую ответственность.

Чаще всего применяется административная и финансовая ответственность, поэтому в первую очередь нужно разобраться в различии между этими видами ответственности и процедурой привлечения к ним. Административная ответственность может применяться к должностному лицу или же работнику, в то время когда финансовые санкции применяются к работодателю.

Основаниями для привлечения к административной ответственности является протокол об административном правонарушении. После составления такого протокола должностным лицом, он передается на рассмотрение Управления Гоструда, срок такого рассмотрения должен составлять не более чем 15 дней. За результатами такого рассмотрения органы Гоструда выносят постановление о наложении штрафа. Но стоит понимать, что такое постановление не является окончательным и его можно обжаловать. Путей такого обжалования существует два: административный (в вышестоящий орган) и судебный. Срок на обжалование составляет 10 дней независимо от того какой способ обжалования Вы выбрали.

Касательно финансовых санкций, то основанием для их применения может является или решение суда, или постановление Гоструда. Постановление Гоструда принимается на основании акта составленного работником Гоструда при проведении проверки. После составления такого акта у должностного лица есть 10 дней для того, что бы принять решение о рассмотрении дела о наложении финансовых санкций. Рассмотрение такого дела происходит на протяжении 15 дней, но законодательством предусмотрена возможность продления такого рассмотрения еще на 10 дней по инициативе работодателя, касательно которого будут применяться санкции. О рассмотрении дела сообщается работодателю не менее, чем за 5 дней до такого рассмотрения, и он имеет право быть присутствовать на таком рассмотрении. По результатам рассмотрения орган Гоструда принимает постановление о наложении штрафа, которое направляется почтой работодателю или вручается ему лично. Важно помнить, что штраф должен быть уплачен на протяжении месяца со дня принятия такого постановления, а не со дня его фактического получения работодателем. Обжалование такого постановления о применении штрафа может осуществляться только в судебном порядке.

Поскольку, как применение административной, так и применение финансовой ответственности, часто является безосновательным, то лицу, к которому такая ответственность была применена, следует не пренебрегать возможностью обжалования решений о наложении санкций.