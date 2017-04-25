Критерії вибору податківцями юридичних осіб для позапланової перевірки

Підстави для проведення позапланових перевірок передбачені Податковим кодексом, проте є значна кількість юридичних осіб, в яких наявні підстави для проведення таких перевірок, тому потрібно розуміти як, все ж таки, податківці обирають кого з цих юридичних осіб обрати для проведення перевірки.

Для того, щоб відповісти на це питання необхідно знати на які фактори звертають увагу податківці при виборі суб’єкта господарювання для перевірки.

Перш за все, найбільше потрапляють під ризик проведення перевірок суб’єкти господарювання, які є платниками податку на додану вартість. Не платники цього податку викликають набагато меншу цікавість у фіскальних органів.

Вагомим фактором при виборі з поміж інших, таких же юридичних осіб для перевірки є наявність працівників, а саме достатньої кількості працівників для здійснення вашої діяльності. Що саме мається на увазі під «достатньою кількістю працівників» нормативно не врегульовано і оцінюється працівниками фіскальних органів у кожному конкретному випадку. Проте, зрозуміло, що коли у юридичної особи, яка активно веде господарську діяльність, специфіка якої передбачає затрату трудових ресурсів, немає працівників, то це викликає значну зацікавленість у податківців.

Невчасне подання податкових декларацій, а також невчасна сплата податків теж привертає увагу податківців до Вашої юридичної особи. Тому раджу цього не допускати, особливо, якщо у Вашої юридичної особи присутні інші фактори, які стимулюють податкову провести щодо Вас перевірку.

Наявність великої кількості активів, у сукупності з іншими факторами, теж провокує податківців на проведення перевірку. Це пов’язано з тим, що такій юридичній особі є, що втрачати, а вивести активи засновникам цієї юридичної особи, буде не так вже й просто. Тому хорошим варіантом виходу з цієї ситуації буде створення двох юридичних осіб, одна з яких буде вести господарську діяльність, а інша буде власником всіх активів та буде здавати їх в оренду першій юридичній особі.

Також одним з критеріїв вибору юридичної особи для перевірки є розміри оборотів, такої юридичної особи. Відповідно, чим більший обсяг обороту, тим більша можливість приходу до Вас податківців з перевіркою, особливо якщо такі обороти більше 20 млн. гривень. Найменше податківців цікавлять юридичні особи з обсягами оборотів до 5 млн. гривень.

Зацікавити податкові органи може й різке підвищення економічної активності юридичної особи, у порівняні з попередніми періодами. Таке підвищення активності працівники податкової відслідковують, в першу чергу, за поданими деклараціями. Різким підвищенням економічної активності юридичної особи варто вважати ситуацію, коли показники економічної діяльності в три і більше разів перевищують такі ж показники за попередні періоди.

При виборі платника податків, щодо якого провести перевірку працівники фіскальних органів також враховують попередні проведені перевірки, а саме які порушення були знайдені і якими були наслідки знайдених порушень для платника. Це робиться для того, щоб оцінити можливість знайдення знову порушень у цієї ж юридичної особи.

Тобто, для зменшення ризику приходу податківців з перевіркою та виникнення податкових спорів, необхідно уникати наявності у Вашої юридичної особи названих вище факторів.