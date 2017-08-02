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МАУ местного разлива или сколько стоит конкуренция
02.08.2017 07:54Не так давно мы переехали жить за город. Если в Киеве подключить интернет это дело 1-2 дней и загвоздка больше в том, какого провайдера выбрать, то за городом это превращается в настоящий квест и больше смотришь не на выбор, а на то, что вообще доступно, даже если условия ну никак тебе не подходят.
И вот наш выбор состоял из одного провайдера #Череда. Ладно, не будем обсуждать название. Нам же ехать, а не шашечки. Ну и вот условия: безлимитные 100 мбт в месяц стоят 250 грн (!), подключение 120 грн, настроить роутер 162 грн, сроки подключения - до 14 дней, для того чтобы запустить процедуру - нужно им на почту сбросить скан-копии паспорта и кода, поддержка абонентов только по стационарному телефону, и есть еще график работы и дневной перерыв, про выходные я вообще молчу. У меня на голову не налазит как в 21 веке так можно предоставлять услуги по подключению интернет. А если ты фрилансер и тебя прижмет заказчик, а ты не можешь закончить проект, так как интернет лёг, а бригада сможет выехать только после выходных. И далее по списку.
Потому остро стала задача минимум найти альтернативу, максимум получить конкуренцию между провайдерами, чтобы улучшить сервис работы с клиентами.
Не так просто найти компанию, которая готова развивать область - Триолан, Воля, It-Tv, Lanet - все сконцентрированы на Киеве. В итоге достучались мы до Теремки Лан. Не воспринимайте это как рекламу, это трустори. До двух недель заняли переговоры между руководством ЖЕКа и отдела развития покрытия.
Еще две недели прокладка сети.
Ближайшая точка где вещал провайдер находилась в 1,5-2 км от нас. И вот, появился интернет: 100 грн за 100 мбт, подключение 1 грн, ну и все. Никаких других вопросов у меня не возникло.
Да будет свет.
А далее произошло чудо! Череда снизила свои тарифы с 250 грн до 99 грн. Только вдумайтесь - в 2,5 раза. И добавило в этот же пакет и телевидение с 170 каналами. И это всего-то когда появился один конкурент. Дальше я не узнавал, мы свой вопрос закрыли. Но конкуренция даже среди двух участников рынка пошла на пользу клиентам. Монополия разрушена.
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