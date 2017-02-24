Х-фактор на ЗНО, або наскільки легко написати тест не знаючи предмету

Україна вже майже десять років як перейшла на формат зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів, що вступають у вищі навчальні заклади. Це звичайно великий прогрес у вітчизняній освіті, адже змінились правила гри. Зріз знань відбувається не в школі чи при вступі, де багато зацікавлених осіб, а десь між ними. Іспит передбачає тестову форму і містить набір запитань, що мають закриту або в деяких випадках відкриту форму відповідей.

Разом з тим часто можна почути від батьків учнів та і від вчителів, що діти стали менше думати, а більше вгадують необхідний варіант. Нема ж нічого простішого ніж поставити хрестик в клітинці. Завдання з відкритими відповідями стимулюють до розвитку мислення.

Пропустимо перелік реальних переваг ЗНО і перспективи запровадження цього формату в інші сфери освіти і науки, а просто зробимо розрахунок, скільки можна статистично набрати балів, якщо прийти на іспит як повний нуль і ставити відповіді навмання. Це ж просто!

Візьмемо для прикладу ЗНО з хімії 2016 року, хоча вибір предмету не принциповий.

Аналіз тесту і розрахунок балів

Максимальна кількість балів - 80. Три рівня завдань.

1 рівень. 34 завдання з вибором однієї правильної відповіді (з 4-х варіантів). Правильна відповідь - 1 бал, неправильна - 0. Ймовірність вгадати 0,25. Отже, можна вгадати 0,25*34=8,5 балів.

2 рівень. 6 завдань на встановлення відповідності (логічні пари). Ймовірність отримати 4 бали дор. 0,2*0,25*0,33*0,5=0,00825, 3 бали 0,2*0,25*0,33=0,0165, 2 бали 0,2*0,25=0,05 і 1 бал - 0,2. Знову робимо підрахунок всіх ймовірностей - на цьому етапі випадково можна отримати в середньому приблизно 2,4 бали.

2 рівень. 2 завдання на встановлення правильної послідовності. Максимум 3 бали за правильний ланцюжок, 2 бали, якщо перший та останній пункти правильні, 1 бал, якщо або перший, або останній вірні. Після підрахунків ймовірності отримаємо - 1,6 бали.

3 рівень. 8 завдань, де потрібно вписати коротку числову відповідь. Вважаємо, що тут буде нульова ймовірність отримати бали.

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Загалом 8,5+2,4+1,6=12,5 балів

А тепер важливий момент: прохідний бал, що був потрібний для значення “склав” в 2016 році становив 19 балів (!).

Щоб практично підтвердити розрахунки, я спробував на одному з онлайн-сервісів проходження тестів ЗНО, проставити навмання відповіді. Мій результат - 13 балів з 80-ти і відмітка “не склав” (не подолав прохідний бар’єр).

Отож, маємо, що просто так зайти на іспит і отримати зелене світло статистично не вийде. Щоб мати високий бал і впевнено вступати на обраний факультет доведеться грунтовно вивчати дисципліну.