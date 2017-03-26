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Коррупция vs. похороны судей за госсчет
26.03.2017 18:39
Один мой коллега, который может
похвастаться замечательно экстремальным чувством юмора, описал свой взгляд на решение Совета судей Украины № 62 "Об
утверждении Порядка компенсации расходов на погребение и увековечение памяти
судей, в том числе судей в отставке". Не могу не поделиться.
«Блюстители закона,
которые пережили бегуна президента, страшное слово «люстрация» и пытки Рэндж
Роверами возле «хатынок», - будут теперь похоронены за государственный счёт.
Такое устрашающее решение было принято Советом судей Украины от 16 сентября
2016 года. Похоже, обещанная правительством судебная реформа наконец начала
набирать обороты и в ход пошли серьёзные технологии психического воздействия на
коррупционеров.
Так, согласно новому
решению, сначала будут оформлять договор-заказ на захоронение судьи, потом
произведут оказание транспортных услуг, доставку предметов ритуальной
принадлежности, проведение ритуала, перенос гроба, выкапывание могилы ручным
или механизированным способом, опускание гроба, закапывание могилы,
формирование намогильной насыпи и одноразовую уборку территории возле могилы.
Если только от этого
описания процесса властитель судеб не перестал брать взятки, то ему так же
обещают изготовление, монтаж и демонтаж намогильного сооружения, затем
кремацию, захоронение и под захоронение урны с прахом умерших в колумбарную
нишу.
В самом крайнем случае
обещают отправление гроба с телом или урны с прахом умершего за пределы
Украины.
Изюминка в том, что
нововведение будет касаться и судей в отставке. Компенсация осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований соответствующего суда. Если заявление о
компенсации подали несколько человек, компенсация осуществляется
пропорционально понесенным затратам.
Потому, когда в сеть
просачиваются слухи о массовом увольнении судей по причине нежелания проходить
процедуру электронного декларирования, – вы этому не верьте. Ведь в ход пошли
гибридные методы борьбы с коррупцией в Украине».
теги: коррупция
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