Коррупция vs. похороны судей за госсчет

Один мой коллега, который может похвастаться замечательно экстремальным чувством юмора, описал свой взгляд на решение Совета судей Украины № 62 "Об утверждении Порядка компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, в том числе судей в отставке". Не могу не поделиться.

«Блюстители закона, которые пережили бегуна президента, страшное слово «люстрация» и пытки Рэндж Роверами возле «хатынок», - будут теперь похоронены за государственный счёт. Такое устрашающее решение было принято Советом судей Украины от 16 сентября 2016 года. Похоже, обещанная правительством судебная реформа наконец начала набирать обороты и в ход пошли серьёзные технологии психического воздействия на коррупционеров.





Так, согласно новому решению, сначала будут оформлять договор-заказ на захоронение судьи, потом произведут оказание транспортных услуг, доставку предметов ритуальной принадлежности, проведение ритуала, перенос гроба, выкапывание могилы ручным или механизированным способом, опускание гроба, закапывание могилы, формирование намогильной насыпи и одноразовую уборку территории возле могилы.

Если только от этого описания процесса властитель судеб не перестал брать взятки, то ему так же обещают изготовление, монтаж и демонтаж намогильного сооружения, затем кремацию, захоронение и под захоронение урны с прахом умерших в колумбарную нишу.

В самом крайнем случае обещают отправление гроба с телом или урны с прахом умершего за пределы Украины.

Изюминка в том, что нововведение будет касаться и судей в отставке. Компенсация осуществляется в пределах бюджетных ассигнований соответствующего суда. Если заявление о компенсации подали несколько человек, компенсация осуществляется пропорционально понесенным затратам.

Потому, когда в сеть просачиваются слухи о массовом увольнении судей по причине нежелания проходить процедуру электронного декларирования, – вы этому не верьте. Ведь в ход пошли гибридные методы борьбы с коррупцией в Украине».