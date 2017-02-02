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Социальную несправедливость - отменить!
02.02.2017 16:30
Собирая информацию о минимальной заработной плате-2017 и об отмене привязки расчета должностных окладов к минимальной зарплате мне на глаза попался следующий комментарий премьер-министра Украины В. Б. Гройсмана, опубликованный в 2016 году на сайте ежемесячного профессионального журнала «Заработная плата» (http://zpl.com.ua/): «Сейчас оклады отдельных категорий служащих рассчитываются в минимальных зарплатах. К примеру, в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» должностной оклад судьи местного суда установлен в размере 10 минимальных заработных плат. Итак, если минимальная зарплата вырастет на 1600 грн., зарплата судьи местного суда увеличится сразу на 16 000 грн. Правительство предлагает отменить такую ??социальную несправедливость и повышать зарплаты всем работающим равномерно» (дословный перевод с украинского на русский язык).
Эта отмена нашла свое законодательное закрепление в Законе Украины № 1774-VIII от 06.12.2016 года, который вступил в силу 01.01.2017 года. Согласно этому Закону минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума (не минимальной заработной платы, как раньше!), установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. То есть, не менее 1600 грн.
Это положение полностью согласовывается с обговариваемым комментарием, ведь именно тарифная ставка используется при расчёте заработной платы работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета.
Далее следуют простые арифметические подсчеты.
Так, согласно ч. 3 ст. 133 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», должностной оклад судьи местного суда устанавливается в размере 10 минимальных заработных плат. То есть, в 2017 году без учета изменения размера минимальной заработной платы он составил бы 1600 Х 10 = 16 000 грн. Учитывая выросшую до 3200 грн. минимальную заработную плату, судья местного суда получил бы 3200 Х 10 = 32 000 грн., что, действительно, стало бы увеличением на 16 000 грн. (или в 2 раза) сравнительно с предыдущим годом.
Теперь учтем действующие изменения согласно вышеупомянутому Закону № 1774-VIII и «отвяжем» минимальный должностной оклад от минимальной зарплаты: базовый размер должностного оклада судьи местного суда составляет 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен по состоянию на 1 января календарного года.
1600 Х 30 = 48 000 грн.
В свете этих расчётов комментируемая цитата вызвала как минимум недоумение. Да, я согласна с тем, что труд граждан в Украине был недооценен, и я считаю, что госслужащие, а в особенности судьи, на чьих плечах часто лежит ответственность за человеческие судьбы, должны быть мотивированы, в том числе – материально, и получать достойную оплату своего труда. Однако я ПРОТИВ громких слов, нацеленных на «замыливание глаз» рядовым читателям.
Кроме того, создается впечатление, что минимальная тарифная ставка введена по большому счету с целью НЕ считать с 3200 грн. должностной оклад рядовым бюджетникам. Иными словами - уменьшение нагрузки оплаты других категорий (простых) работников, оплачиваемых из бюджета.
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