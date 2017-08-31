Горячая осень-2017: тренды и «черные лебеди»

Под знаком начала президентской кампании, попыток перевыборов парламента и под дамокловым мечом обострения отношений с Вашингтоном стартует новый политический сезон.

Во вторник, 5 сентября, с началом работы Верховной Рады закончится летнее полит-затишье и начнется очередной политический сезон. Главные, определяющие его тренды, уже отчётливо видны. Но, кроме них имеет смысл обозначить и «чёрных лебедей» - вероятные и трудно прогнозируемые значительные события, которые в случае их реализации могут оказать огромное влияние на ход событий.

О трендах нового сезона.

1) Самый главный - это старт нынешней осенью президентской кампании 2019 года. У нескольких её основных участников, готовых приступить к практической работе (прежде всего, президента Петра Порошенко и его «официального конкурента №1» Юлии Тимошенко), начнётся первый этап этой кампании. В ходе этого этапа общего стратегирования произойдёт кристализация стратегии проведения кампании, определение своего позиционирования и т.д.

Будучи основным магистральным событием ближайших полутора лет, президентская кампания, начиная с этой осени, будет оказывать всё большее влияние на поведение основных действующих лиц отечественной политики. И осенью Юлия Тимошенко параллельно и в одной связке со своей президентской кампанией будет организовывать массовые акции протеста. Они будут проходить в основном с экономическими требованиями - против высоких тарифов, продажи земли и т.п. Аналогичные акции Тимошенко в прошлом году получились невыразительными и своих целей не достигли.

2) Второй тренд сезона - попытки запустить механизм досрочных выборов парламента.После завершения острого политического кризиса весной прошлого года их вероятность резко снизилась. Однако сейчас впервые главной движущей силой в проведении таких выборов могут стать силовики, которых поддерживает ряд внепарламентских сил.

С одной стороны, уже анонсировано продолжение сериала с обращениями Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с ряда влиятельных и обладающих политическим весом парламентариев. У генпрокурора Юрия Луценко могут быть собственные политические амбиции.

Однако главным источником напряжения для нынешних депутатов могут стать НАБУ и близкие к ним политики. В экспертных кругах циркулирует информация о планах руководителей НАБУ открыть ряд громких дел - настолько громких, чтобы окончательно дискредитировать нынешнюю Верховную Раду и вынудить президента объявить перевыборы ВР.

Это должно сопровождаться массовыми уличными акциями со стороны политических партнеров главы бюро Артема Сытника - «дважды бывшего гражданина» Грузии и Украины Михаила Саакашвили, эффектно объявившего о своём возвращении в Украину 10 сентября, народного депутата от БПП Сергея Лещенко и других. Для эффективного проведения таких акций у них нет достаточных человеческих ресурсов, однако к любому протестному, а тем более «перевыборному» поводу могут подключиться крупные игроки - прежде всего Юлия Тимошенко.

3) Третий тренд - попытки Кабмина продолжить начатые в прошлом сезоне реформы, несмотря на их неоднозначность. В первую очередь, пенсионную, а также медицинскую. Ещё одно направление активности власти - попытки продвинуться в открытии рынка земли. Однако приближение любых выборов резко уменьшает шансы на непопулярные решения.

"Чёрными лебедями" в этом сезоне могут быть:

1) Возможное обострение пока латентного противостояния между президентом Порошенко и олигархами, в частности - с Игорем Коломойским. Формальный повод - нарушение неформальных договорённостей по "Приватбанку". Фактическая же причина - Пётр Порошенко в первые годы своего президентства обозначил достаточно ясно, как будут строиться его отношения с ключевыми олигархами страны. Теперь и олигархи (и Коломойский, и другие) со своей стороны могут попытаться обозначить своё вИдение отношений с кандидатом в президенты Порошенко, а также свои цели и свою роль в президентской избирательной кампании в целом.

2) Возможно продолжение тренда на ухудшение отношений между США в лице администрации Трампа и Украиной - в случае более широкого использования Трампом фактора поддержки Киевом на выборах его соперницы Клинтон для своей защиты в набирающем ход расследовании "Трамп и Кремль".

То, что усилия по расследованию информации о сговоре Кремля с командой Трампа будут нарастать, стало очевидным после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование по этой теме, созвал большое жюри присяжных. А президент Трамп в ответ потребовал от генпрокурора США Джеффа Сешнса приложить больше усилий для расследования информации о вмешательстве НАБУ и посольства в Украины в США в прошлогодние выборы в Штатах.

Банковая чутко отреагировала на недовольство Трампа, а украинская Генпрокуратура оперативно возбудила уголовное дело. Де-факто речь идет о розглашении информации директором НАБУ Артемом Сытником и его политическим партнером, нардепом Сергеем Лещенко, которые активно играли против кандидата Трампа. Последнего уже допрашивало ФБР, и это, похоже, только начало.

«Антикоррупционеры» стремительно превратились в главный раздражитель для Трампа. Однако это автоматически влечёт за собой проблемы для Украины. Учитывая особенности личности Трампа, есть опасность того, что долгая память президента США об «услугах» Киева на выборах-2016 окажет своё негативное влияние на затянувшееся решение американского лидера в вопросе предоставления нашей стране летального оружия.