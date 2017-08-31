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Горячая осень-2017: тренды и «черные лебеди»
31.08.2017 11:17
Под знаком начала президентской
кампании, попыток перевыборов парламента и под дамокловым мечом обострения
отношений с Вашингтоном стартует новый политический сезон.
Во вторник, 5 сентября, с началом работы Верховной Рады
закончится летнее полит-затишье и начнется очередной политический сезон.
Главные, определяющие его тренды, уже отчётливо видны. Но, кроме них имеет
смысл обозначить и «чёрных лебедей» - вероятные и трудно прогнозируемые
значительные события, которые в случае их реализации могут оказать огромное
влияние на ход событий.
О трендах
нового сезона.
1)
Самый главный - это старт нынешней осенью
президентской кампании 2019 года. У нескольких её основных
участников, готовых приступить к практической работе (прежде всего, президента
Петра Порошенко и его «официального конкурента №1» Юлии Тимошенко), начнётся
первый этап этой кампании. В ходе этого этапа общего стратегирования произойдёт
кристализация стратегии проведения кампании, определение своего
позиционирования и т.д.
Будучи основным магистральным событием ближайших полутора лет,
президентская кампания, начиная с этой осени, будет оказывать всё большее
влияние на поведение основных действующих лиц отечественной политики. И осенью
Юлия Тимошенко параллельно и в одной связке со своей президентской кампанией
будет организовывать массовые акции протеста. Они будут проходить в основном с
экономическими требованиями - против высоких тарифов, продажи земли и т.п. Аналогичные
акции Тимошенко в прошлом году получились невыразительными и своих целей не
достигли.
2)
Второй тренд сезона - попытки запустить механизм
досрочных выборов парламента.После завершения острого политического
кризиса весной прошлого года их вероятность резко снизилась. Однако сейчас
впервые главной движущей силой в проведении таких выборов могут стать силовики,
которых поддерживает ряд внепарламентских сил.
С одной стороны, уже анонсировано продолжение сериала с
обращениями Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с ряда
влиятельных и обладающих политическим весом парламентариев. У генпрокурора Юрия
Луценко могут быть собственные политические амбиции.
Однако главным источником напряжения для нынешних депутатов
могут стать НАБУ и близкие к ним политики. В экспертных кругах циркулирует
информация о планах руководителей НАБУ открыть ряд громких дел - настолько
громких, чтобы окончательно дискредитировать нынешнюю Верховную Раду и вынудить
президента объявить перевыборы ВР.
Это должно сопровождаться массовыми уличными акциями со стороны
политических партнеров главы бюро Артема Сытника - «дважды бывшего гражданина»
Грузии и Украины Михаила Саакашвили, эффектно объявившего о своём возвращении в
Украину 10 сентября, народного депутата от БПП Сергея Лещенко и других. Для
эффективного проведения таких акций у них нет достаточных человеческих
ресурсов, однако к любому протестному, а тем более «перевыборному» поводу могут
подключиться крупные игроки - прежде всего Юлия Тимошенко.
3)
Третий тренд - попытки Кабмина продолжить
начатые в прошлом сезоне реформы, несмотря на их неоднозначность. В
первую очередь, пенсионную, а также медицинскую. Ещё одно направление
активности власти - попытки продвинуться в открытии рынка земли. Однако
приближение любых выборов резко уменьшает шансы на непопулярные решения.
"Чёрными лебедями" в этом сезоне
могут быть:
1)
Возможное обострение пока латентного противостояния между президентом Порошенко и олигархами, в
частности - с Игорем Коломойским. Формальный повод - нарушение
неформальных договорённостей по "Приватбанку". Фактическая же причина
- Пётр Порошенко в первые годы своего президентства обозначил достаточно ясно,
как будут строиться его отношения с ключевыми олигархами страны. Теперь и
олигархи (и Коломойский, и другие) со своей стороны могут попытаться обозначить
своё вИдение отношений с кандидатом в президенты Порошенко, а также свои цели и
свою роль в президентской избирательной кампании в целом.
2)
Возможно продолжение тренда на ухудшение отношений между США в лице администрации Трампа и
Украиной - в случае более широкого использования Трампом фактора поддержки Киевом
на выборах его соперницы Клинтон для своей защиты в набирающем ход
расследовании "Трамп и Кремль".
То, что усилия по расследованию информации о сговоре Кремля с
командой Трампа будут нарастать, стало очевидным после того, как спецпрокурор
Роберт Мюллер, возглавляющий расследование по этой теме, созвал большое жюри
присяжных. А президент Трамп в ответ потребовал от генпрокурора США Джеффа Сешнса
приложить больше усилий для расследования информации о вмешательстве НАБУ и
посольства в Украины в США в прошлогодние выборы в Штатах.
Банковая чутко отреагировала на недовольство Трампа, а
украинская Генпрокуратура оперативно возбудила уголовное дело. Де-факто речь
идет о розглашении информации директором НАБУ Артемом Сытником и его
политическим партнером, нардепом Сергеем Лещенко, которые активно играли против кандидата Трампа.
Последнего уже допрашивало
ФБР, и это, похоже, только начало.
«Антикоррупционеры» стремительно превратились в главный раздражитель для Трампа. Однако это автоматически влечёт за собой проблемы для Украины. Учитывая особенности личности Трампа, есть опасность того, что долгая память президента США об «услугах» Киева на выборах-2016 окажет своё негативное влияние на затянувшееся решение американского лидера в вопросе предоставления нашей стране летального оружия.
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