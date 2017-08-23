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Что "Запад" грозный нам готовит?
23.08.2017 11:45
С понедельника, 21
августа, невдалеке от наших границ началось подготовительное учение самых
масштабных со времён "холодной войны" совместных военных манёвров
России и Беларуси "Запад-2017". В частности, сегодня стартовали
совместные трехдневные тактические учения военно-воздушных сил двух стран.
Российские войска начали активно прибывать в соседнюю Беларусь,
начиная с 15 августа - при том, что собственно активная фаза учений начнётся
через три недели и будет проходить с 14 по 20 сентября. По разным экспертным
оценкам, в соседнюю страну может прибыть до 100 тысяч российских солдат. Об
огромных масштабах учений свидетельствует тот факт, что для их проведения будут
использованы 4,1 тысячи вагонов.
Концентрация такой военной мощи вызывает очень серьёзное
беспокойство у всех стран, по соседству с которыми появится эта
"российская армада". Поэтому военные и в Украине, и в странах Балтии,
и в НАТО намерены быть начеку.
У нашей страны ситуация особенно серьёзная с учётом большого
количества угроз. Помимо опасности, исходящей от мощной ударной группировки российских
войск, активно концентрирующихся в Беларуси, вблизи от наших северных границ,
отмечена переброска военной техники россиян и к другим участкам украинской
границы. Так, по данным Informnapalm, с начала августа этого года началось масштабное
перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы
Российской Федерации: от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до
берегов Черного моря, включая оккупированный Крым. То есть, под угрозой
оказывается вся граница с РФ не только на Донбассе и на линии разграничения в
Крыму, но также и в Харьковской, и Сумской областях.
При огромной протяженности этой границы и дополнительного
фактора сложности в виде отсутствия контроля над ей 400-километровым участком
на Донбассе уровень защищенности и контролируемых 1,5 тысячи километров
является совершенно не достаточным. И нынешние учения "Запад-2017"
должны стать для нашей власти тревожным показателем того, что необходимо
прилагать гораздо больше усилий для создания защищенной границы с РФ, чем это
делается сейчас.
Ведь у нас ситуация на порядки сложнее, чем в странах Балтии,
которые тоже серьёзно опасаются нынешних российских учений и активно защищают
свои границы с РФ. Там и протяженность границ с Россией гораздо меньше и,
соответственно, требуется гораздо меньше ресурсов на их обустройство. К
примеру, в июне Литва начала, а к 20 декабря планирует уже и закончить
строительство ограждения на границе с Россией длиной в 44,6 км.
На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана
погранслужба Литвы уже оборудовала технические системы наблюдения за границей.
Кроме того, планируется до 2020 года возвести ограждение на границе этой страны
с Беларусью.
У нас работы по созданию защищенной границы с РФ начались после
того, как в 2015 году правительство Яценюка утвердило план обустройства
границы, который рассчитан на три года. Было решено, что "Стена",
которая должна отгородить Украину от России, будет оборудована по всем правилам
фортификационных сооружений. На границе будут выкопаны рвы, насыпаны валы,
проведены дороги, установлены вышки и установлены электронно-оптические системы
слежения и сигнализации.
Как сообщал председатель
Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, с начала
реализации этого проекта больше всего работы продвинулись на Харьковщине, где
ведомство завершает работы по созданию интеллектуальной модели охраны
государственной границы с РФ.
"С середины 2015 года и до сегодняшнего дня мы обустроили
более 273 км противотранспортных рвов, 47 км контрольно-следовых полос, 83 км
заградительного забора, 153 км рокадных дорог", - рассказывал Назаренко. Отчитавшись,
что на обустроенных участках нарушения границы сведено к нулю, что подтверждает
эффективность проекта.
И, как это традиционно бывает в отечественных условиях,
необходимые стране работы и проекты тормозятся из-за разного рода схем и
махинаций. Которые успешно реализуются и в условиях продолжающейся войны на
востоке страны - о чём достаточно детально писало в
этом месяце "Зеркало недели" с статье "Красть у фронта - красть
у победы".
Поэтому не удивительно, что и в таком многомиллионном проекте как сооружение "Стены" на уровне исполнителей были опробованы подобные схемы и махинации. Этими "дельцами" сейчас занимаются Генпрокуратура, САП и НАБУ.
И остаётся надеяться на то, что выявленные правоохранителями в реализации этого проекта злоупотребления будут максимально быстро и полно расследованы и просечены. С тем, чтобы трёхлетний план по строительству "Стены" на границе с РФ был выполнен в намеченные сроки. И к следующим учениям "Запад-2019" (такие учения проходят каждые два года) наша страна, наконец, подошла с подготовленной границей с РФ.
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