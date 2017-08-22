НАБУ и Украина попали «под раздачу» Трампа

Следом за украинской генпрокуратурой вмешательством руководства НАБУ в выборы президента США займется генпрокуратура американская. А ФБР уже допросило нардепа Сергея Лещенко.





Президент Дональд Трамп в присущей ему твитовой манере потребовал от генпрокурора США Джеффа Сешнса: "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?"





Всего шесть дней спустя на этот призыв отреагировала… украинская Генпрокуратура. И открыла против НАБУ дело за вмешательство в процесс выборов президента США в 2016 году.





О масштабе развивающегося скандала свидетельствуют материалы в авторитетных американских изданиях Washington Times и Politico: для Трампа, считают тамошние обозреватели, он может иметь самые серьезные последствия.





В заголовке Washington Times четко говорится о «сговоре Украины с Клинтон». Politico сообщает, что НАБУ отказалось комментировать расследование, начатое ГПУ. Может, это и к лучшему - ведь НАБУ уже наломало геополитических дров, изрядно попортив украинско-американские отношения.





Похоже, Юрия Луценко «попросили» в АП как-то «прибрать» за НАБУ и дать Белому дому определенный сигнал. Но ГПУ в своем уголовном производстве вынуждено изощряться в юридической казуистике. Формально речь идёт не о том, что бюро действовало на выборах президента США против кандидата Трампа на стороне Хилари Клинтон, дискредитируя главу предвыборного штаба кандидата Трампа Пола Манафорта. Так прямо формулировать нельзя.

Потому Генпрокуратура в своих претензиях к руководству НАБУ указывает исключительно на процессуальные нарушения. Формально уголовное производство начато по факту возможного разглашения должностными лицами данных досудебного расследования.





С аналогичными претензиями в адрес руководства НАБУ уже выступал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, Например, в апрельском интервью журналу «Фокус» Холодницкий заявил, что он недоволен чрезмерным пиаром руководства НАБУ. «Не зря же есть такое понятие, как "тайна следствия", обеспечивающая независимое расследование дела. Например, когда НАБУ опубликовало на своем сайте переписку по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт. Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные», - указывал Холодницкий.





Однако за целый год глава САП, являющийся также заместителем генерального прокурора страны, так и не инициировал расследования. Просто «пожурил» руководство НАБУ в медиа. Уголовное производство было открыто и внесено в Единый реестр досудебных расследований генпрокуратурой лишь в этом месяце.





Американская Фемида уже начала действовать. Она взялись за нардепа Сергея Лещенка - политического партнёра руководителя НАБУ Артёма Сытника. Лещенко на днях признался, что был вынужден давать пояснения ФБР по делу Манафорта. Такой допрос - редкий случай даже для матерых украинских коррупционеров. В феврале 2017 года Лещенко был обвинен в попытке шантажировать Манафорта через его дочь, угрожая опубликовать доказательства получения средств от Партии регионов. Об этом писали американские СМИ.





В самих США в рамках расследования дела о возможном отмывании денег или налоговых нарушениях во время сотрудничества Манафорта с Партией регионов со следователями встречался Джеффри Йохай, бывший зять Пола Манафорта. А в доме самого Манафорта ФБР провело обыск.





Дилетанты от геополитики из НАБУ и близкой к нему группы депутатов-«еврооптимистов» изрядно «порезвились» в посудной политической лавке Белого дома. И даже задали определенный тренд политики Трампа относительно Украины, который, однако, может оказаться для нас весьма невыгодным.





Как показывает практика, хозяин Белого дома намерен, во-первых, и дальше парировать обвинения в свой адрес о сговоре с Кремлём тезисом о том, что его сопернице Клинтон активно помогала Украина. А, во-вторых, Трамп намерен добиваться реального расследования того, кто именно из украинских чиновников и каким образом оказывал содействие его сопернице.





Натиск на Трампа с обвинениями о сговоре с Кремлём явно будет нарастать. Чего стоит только тот факт, что спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре членов команды Трампа с Кремлем, созвал большое жюри присяжных. А значит, интенсивность использования хозяином Белого дома украинской карты в этой большой игре будет также возрастать. Со всеми негативными последствиями и для имиджа нашей страны и для перспектив взаимоотношений руководства США и Украины.





И большой вопрос, смягчит ли эти последствия расследование против нарушителей тайны следствия в Украине, инициировавших столь серьезные неприятности для президента США.