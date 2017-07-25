«Точечное негодование» Германии

Берлин напал на «стрелочников», открывших зелёный свет перед турбинами Siemens на пути в Крым.





Германия, безусловно, обязана отреагировать на ставший известным широкой общественности факт поставок турбин Siemens в Крым.





Собственно, информация о том, что эти турбины изначально предназначены для Крыма и в Тамани (куда официально должно было отправиться оборудование немецкой компании) просто физически не было и не строилось предприятия для их установки, больше года неоднократно озвучивалась в СМИ. Однако всё это время никаких шагов ни руководство Siemens, ни руководство ФРГ не предпринимали для того, чтобы эти поставки в Крым остановить. Но теперь факт поставки оборудования из ведущей страны ЕС в Крым получил чрезвычайно широкую огласку. И при всем желании Берлина "замять" дело уже не получится-приходится четко обозначать свою позицию.





А, во-вторых, руководство Германии оскорблено тем, что президент РФ Путин лично гарантировал, что турбины в Крым НЕ будут поставлены. И, само собой, гарантия нарушена - она не могла быть не нарушена с учётом того, что эти турбины с самого начала предназначались для Крыма.





Теперь, оскорбленная таким откровенным «кидаловом», Германия хочет решением Евросоюза усилить санкции против России. Но речь не идёт о мерах воздействия на нарушителя крепкого слова президентского Путина. Здесь нужно максимально четко обозначить: Берлин в принципе не поднимает вопрос о качественном ужесточении санкций к России. Речь идет о включении в санкционные списки всего лишь трех-четырех персон и юрлиц, причастных к отправке турбин в Крым. Речь Причем говорится не о других (кроме Путина) значимых фигурах в руководстве РФ, а о "стрелочниках" из российского Министерства энергетики и двух компаний, доставивших и установивших в Крыму турбины.





Этой "точечностью негодования" предлагаемые Берлином санкции коренным образом отличаются от новых американских санкций против РФ. И именно влияние этих американских санкций на компании из ЕС гораздо больше в данный момент волнует чиновников Евросоюза, нежели всплывшая на поверхность крымская афера одной отдельно взятой немецкой компании.