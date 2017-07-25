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«Точечное негодование» Германии
25.07.2017 15:59
Берлин
напал на «стрелочников», открывших зелёный свет перед турбинами
Siemens на пути в Крым.
Германия, безусловно, обязана
отреагировать на ставший известным широкой общественности факт поставок турбин
Siemens в Крым.
Собственно, информация о том,
что эти турбины изначально предназначены для Крыма и в Тамани (куда официально
должно было отправиться оборудование немецкой компании) просто физически не
было и не строилось предприятия для их установки, больше года неоднократно озвучивалась в
СМИ. Однако всё это время никаких шагов ни руководство Siemens, ни руководство
ФРГ не предпринимали для того, чтобы эти поставки в Крым остановить. Но теперь
факт поставки оборудования из ведущей страны ЕС в Крым получил чрезвычайно
широкую огласку. И при всем желании Берлина "замять" дело уже не
получится-приходится четко обозначать свою
позицию.
А, во-вторых, руководство
Германии оскорблено тем, что президент РФ Путин лично
гарантировал, что турбины в Крым НЕ будут поставлены. И, само
собой, гарантия нарушена - она не могла быть не нарушена с учётом того, что эти
турбины с самого начала предназначались для Крыма.
Теперь, оскорбленная таким
откровенным «кидаловом», Германия хочет решением Евросоюза усилить санкции
против России. Но речь не идёт о мерах воздействия на нарушителя крепкого слова
президентского Путина. Здесь нужно максимально четко обозначить: Берлин в
принципе не поднимает вопрос о качественном ужесточении санкций к России. Речь
идет о включении в санкционные списки всего лишь трех-четырех персон и юрлиц, причастных к отправке
турбин в Крым. Речь Причем говорится не о других (кроме Путина) значимых
фигурах в руководстве РФ, а о "стрелочниках" из российского
Министерства энергетики и двух компаний, доставивших и установивших в Крыму
турбины.
Этой "точечностью негодования" предлагаемые Берлином санкции коренным образом отличаются от новых американских санкций против РФ. И именно влияние этих американских санкций на компании из ЕС гораздо больше в данный момент волнует чиновников Евросоюза, нежели всплывшая на поверхность крымская афера одной отдельно взятой немецкой компании.
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