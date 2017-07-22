"Вилка" Бориса Филатова

Мэр Днепра завис "на шпагате" между интересами Игоря Коломойского и администрации президента.

Финансовые и кадровые скандалы в Днепре вот уже полгода регулярно сотрясают информационное пространство Украины. Непрозрачные тендеры и такая же кадровая политика, матерные разборки в социальных сетях, аресты членов команды Филатова и обвинения в коррупции высших должностных лиц городской власти со стороны активистов и СМИ, за несколько последних месяцев создали плотный информационный фон. К которому уже этим летом добавилось днепровское эхо "дела "Приватбанка".

Между тем, городской голова Днепра, имитируя в публичной сфере конфликт со своим многолетним партнером Игорем Коломойским, продолжает работать на укрепление рабочей коммуникации с центральной властью. Говоря конкретнее - с АП, внутри которой позиции относительно Днепра и его нынешнего руководства также далеко не едины. Филатова здесь продолжают воспринимать как представителя бизнесово-политической группы Игоря Коломойского. Потому в отношениях первых лиц АП с ним по-прежнему сквозит прохлада и недоверие.

Что не мешает Филатову всячески демонстрировать окружению президента свою необходимость. Пока что - с прицелом на 2019 год, когда в Украине состоятся президентские и парламентские выборы. Поэтому сегодняшние маневры Бориса Филатова, а также цели, которые он преследует - тема, заслуживающая отдельного изучения и анализа.

Перемирие

На протяжении всей карьеры Бориса Филатова - юриста, специалиста по корпоративным конфликтам, бизнесмена, чиновника, журналиста, блогера и народного депутата - у него был единственный «патрон». Которого зовут Игорь Валерьевич Коломойский. В большой и разношерстной днепропетровской финансово-политической группе нынешний мэр Днепра всегда был далеко не на первых ролях, но так или иначе держался в орбите олигарха долго и достаточно уверенно.

Когда Филатов стал мэром одного из крупнейших городов страны, его вес в политической орбите Коломойского значительно вырос. Однако, чтобы минимизировать риски, связанные с должностью и специфическим управлением миллиардными финансовыми потоками, мэр Днепра начал выстраивать свои персональные отношения с центральной властью.

Программа минимум - невмешательство силовиков и обитателей высоких кабинетов в столице в местные дела. А также четкое разделение функций и "наделов" с Днепропетровской ОГА, руководство которой при Филатове в городе влияния практически не имеет. После бюджетной децентрализации в управлении у Филатова ежегодно оказывается сумма, равная примерно 10 миллиардам гривен. Это серьезный ресурс, к которому мэр Днепра предпочитает игроков со стороны не допускать.

Программа максимум - политическое воспроизводство. В самом широком понимании этого слова. Сегодня большая война Филатову не выгодна. Особенно с Центром (локальные войны с местными конкурентами - не в счет). Пока что необходимо минимум несколько лет на накопление ресурсов для будущих политических баталий, каков бы ни был уровень соперника и предмет конфликта.

По свидетельствам многих людей как из окружения днепровского мэра, так и тех, кто причастен к работе АП, Филатов изначально избрал позиционирование себя как фигуры, способной мобилизовать административный и ряд других ресурсов в одном из ключевых городов на президентских и парламентских выборах в пользу действующей власти.

Своеобразным тестом на состоятельность и теоретическую возможность такого сотрудничества стали выборы на мажоритарном избирательном округе №27 в Днепре, который Филатов освободил, став мэром. В результате долгих баталий между Оксаной Томчук и Татьяной Рычковой, днепровская группа все-таки уступила далеко не самый принципиальный для себя депутатский мандат в пользу БПП. Выторговав для себя в итоге ряд преференций, главное из которых - втягивание власти и АП в диалог о политическом сотрудничестве.

Из Киева позиции Филатова действительно могут показаться кому-то, кто обязан приносить в вышестоящие кабинеты готовые рабочие решения, достаточно стабильными. Филатов любит говорить, что он является носителем беспрецедентного рейтинга в Днепре, уверенно держит административную вертикаль, контролирует политическую ситуацию в городе, а также распоряжается миллиардами из городского бюджета практически на свое усмотрение. Поэтому не составляет особого труда предположить, что именно этот «товар» Филатов активно и «продает» в Киеве. Аналогичным образом, к слову, действуют сегодня мэры и других городов-миллионников Востока и Юга Украины, где рейтинг власти постепенно снижается, и главным стратегическим расчетом на следующих выборах является мобилизация старого-доброго админресурса, ключи от которого сегодня находятся в руках даже не губернаторов, а мэров.

Не сложно предположить, что диалог с АП для Филатова изначально был осложнен как минимум одним важным обстоятельством - слишком явной аффилированностью с Игорем Коломойским, цели которого, как показывает практика, практически в ста процентах случаев расходятся с целями президента и его команды.

Поэтому в процессе налаживания мостов с чиновниками из АП мэр Днепра совершил ряд вполне прогнозируемых маневров. Для укрепления мифа о разводе с Коломойским Филатов громко обвинил олигарха в узурпации власти внутри партии «УКРОП», «сливе» и предательстве Геннадия Корбана, развале ФК «Днепр» и других не особо чувствительных для Коломойского грехах. В Сети даже появилась прошлогодняя запись телефонного разговора олигарха с тогда еще народным депутатом Филатовым, которая должна была дать понять общественности - нынешнего мэра Днепра в днепровской ФПГ не уважали и унижали, а значит - его демарш был абсолютно логичным.

Эти старания пиарщиков мэра Днепра по оформлению фиктивного развода с Коломойским отчасти принесли плоды - в экспертном и журналистском сообществах, а также среди многих политиков, действительно поползли слухи о глубоком личностном конфликте между Борисом Альбертовичем и Игорем Валерьевичем. Поверили в них в первую очередь те, кто мало погружен в особенности отношений внутри орбиты Коломойского. Однако по-настоящему информированных людей пиар-кампания Филатова не сильно впечатлила. Вместе с тем, в АП все-таки решили поступить рационально и пойти на временное перемирие с мэром Днепра.

Боевой разворот Коломойского

Параллельно с выстраиванием Филатовым собственной вертикали в городе, его многолетний патрон Игорь Коломойский, несмотря на кажущееся исчезновение с радаров, также не теряет время зря. 1 июля истек срок, до которого бывшие собственники «Приватбанка» обязались реструктуризировать кредитный портфель национализированного финучреждения. А еще ранее Коломойский и связанные с ним лица подали в суд 85 исков, связанных с национализацией «Привата». Власть попала в клинч - и, похоже, пока не совсем понимает, как из него выбираться. Экс-глава Днепропетровской ОГА не просто отказался выполнять свои обязательства по соглашению о национализации банка (строго говоря, подробно не выписанному и должным юридическим образом не оформленному), но делает это еще и весьма демонстративно по отношению к руководству страны.

Объяснением чему может быть тот факт, что у олигарха также есть большие планы на 2019 год. Имея в распоряжении значительные медийные и финансовые ресурсы, он понемногу начинает разворачивать свою политическую инфраструктуру. Проект «УКРОП», которые многие ошибочно считают закрытым, вовсе не списан со счетов - объемы его финансирования растут, и на него делаются серьезные ставки в контексте будущих парламентских выборов. У Коломойского предполагают, что проект сможет успешно "застолбить" за собой патриотическую нишу, которую на прошлых выборах в ВР занимал "Народный фронт". Есть готовность бросить все силы на достижение этой цели.

Поэтому по всей Украине в местные ячейки активно набирают сотрудников, в эфире новостей и ток-шоу на «1+1» постоянно появляются партийные спикеры, а в Киеве разворачивается новый центральный штаб. Что, согласитесь, никак не похоже на «списание» партии. О серьезности намерений говорит и тот факт, что курированием проекта «УКРОП» сегодня занимается ключевой кризис-менеджер Коломойского Игорь Палица. К слову, на пару с еще одним «укроповцем» Филатовым они удерживают для партии два важных электоральных форпоста - на Волыни и непосредственно в Днепре.

Также, по некоторым данным, за последнее время Коломойский провел ряд встреч со знаковыми игроками украинской политики, среди которых, по мнению некоторых нардепов от БПП, была в том числе и Юлия Тимошенко. Таким образом, в украинской политике формируется достаточно мощный фланг, альтернативный действующей власти в лице президента и его политической силы.

Однако самое важное в том, что не в пиар-месседжах, а в реальности «днепропетровская группа» продолжает оставаться единой. Размолвки между Борисом Филатовым и Игорем Коломойским, Геннадием Корбаном и Игорем Коломойским, между Корбаном и Филатовым в реальной, а не медийной плоскости, не происходило. Центр принятия решений во главе с экс-губернатором никуда не исчез и уж точно не утратил контроль над Днепром. Изменились лишь диспозиции ведущих персон группы: Корбан и Коломойский, имеющие проблемы с властью, осуществляют управление из-за рубежа, а Филатову, как управляющему партнеру, выпало находиться непосредственно в Днепре. Да и внешних признаков какой-либо напряженности внутри группы давно не видно.

Многие уже обращали внимание на то, что фракция подконтрольной Коломойскому партии «УКРОП» в горсовете Днепра по-прежнему является фундаментом промэрского большинства. Очевидна и «нейтральная лояльность» медиахолдинга Коломойского по отношению к Филатову, что также полностью дезавуирует миф о якобы существующем конфликте. Фикцией оказалась и история вокруг днепровского аэропорта, который Филатов якобы собирался демонополизировать и даже просил помощи в этом вопросе у государства. Спустя почти год ничего не изменилось - нет никаких альтернативных перевозчиков, управляющих компаний, а «Днеправиа» безраздельно властвует на столичном направлении. Интересно складывается и ситуация с ФК «Днепр» - Коломойский сбросил этот убыточный пассив, а Филатов, чтобы сохранить это образование до лучших времен, создал соответствующее коммунальное предприятие и теперь содержит усеченную версию клуба за счет средств городского бюджета.

По сути, Борис Филатов сегодня играет в амплуа Труффальдино из Бергамо, слуги двух господ. Который постоянно перемещается между несколькими полюсами влияния, бегает от одного богатого дома к другому, везде предлагая свои услуги. Однако неуклонно близится момент самоопределения - поскольку политические интересы Порошенко и Коломойского, как двух равновеликих игроков, никогда не пересекутся. Эти полюса еще долго будут конфликтовать друг с другом, а грядущие президентские и парламентские выборы только усилят напряжение.

И самый интересный вопрос для заинтересованных лиц и наблюдателей - кто из двух господ Бориса Филатова в ключевой момент почувствует себя преданным?

Для правильного ответа необходимо учитывать следующее:

Во-первых, Коломойский для Филатова является не просто многолетним политическим патроном. Они совместно отстаивали свои интересы в сложные годы правления Януковича, совместно (и весьма специфичными методами) управляли регионом в 2014-2015 годах. Этих людей связывает нечто большее, чем партнерство - у них есть многолетнее общее бурное прошлое.

Ну и самое главное - фактор Корбана, который вместе с Коломойским является реальным бенефициаром нынешней мэрии Днепра и центром принятия решений в городе. Насколько долговечным окажется союз власти с фронтменом днепровской ФПГ Борисом Филатовым, если практически каждая публичная активность экс-кандидата в народные депутаты по 205-му округу Геннадия Корбана (в первую очередь - через свой блог и страницу в сети Фейсбук) пропитана жгучей "нутряной" ненавистью к нынешнему руководству Украины?

Вместе с тем, какое именно решение получит это уравнение - станет ясно уже достаточно скоро.

Источник: ZIK