Украинские (анти)коррупционеры - в фокусе внимания американских СМИ Поделиться: Лояльная к Демократической партии США The New York Times нашла новые коррупционные связи Манафорта в Украине. А неофициальный рупор нового президента США FoxNews заявляет: в Украине ответственные за борьбу с коррупцией сами скомпрометированы. И в качестве примера приводит «нетрудовые доходы» руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.



Практически каждый день влиятельные американские СМИ актуализируют коррупционное звучание украинской темы в публичном пространстве. В четверг Прогноз том, что Украина всерьёз и надолго вернулась в топ-новости американской политики оправдывается. К сожалению, как и его вторая часть - что она вернулась на эти призовые места с жирным знаком «минус».Практически каждый день влиятельные американские СМИ актуализируют коррупционное звучание украинской темы в публичном пространстве. В четверг The New York Times по соседству с первым большим интервью президента Трампа, которое он дал печатным изданиям, публикует новую информацию о теневых миллионах бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. На сей раз речь идёт не о деньгах, полученных Манафортом из «чёрной кассы» Партии регионов. А о финансах, которые Манафорт получил от Ивана Фурсина, давнего партнёра украинского депутата Дмитрия Фирташа и от российского олигарха Олега Дерипаски. Само собой, у The New York Times, прямо заявившей в 2016 году о поддержке кандидата от Демпартии Хилари Клинтон, нет никаких причин жалеть Манафорта и Трампа. А за два дня до того на сайте телеканала FoxNews, годами последовательно поддерживавшего позиции Республиканской партии США и лично Дональда Трампа, была опубликована знаковая статья «Коррумпированная Украина в эпицентре столкновения между Востоком и Западом, США и Россией». Её автор, авторитетный дипломат, экс-посол и экс-спикер Госдепа Джозеф Эрели, занимавшийся в администрации Джорджа Буша-младшего обеспечением стратегических и кризисных коммуникаций Госдепа, анализирует природу затяжного украинского кризиса: «Назначение госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 7 июля посла Курта Фолькера специальным представителем по переговорам по Украине является необходимым, но недостаточным шагом в правильном направлении. Корень бед Украины - прогнившие институты. Ответственные за проведение антикоррупционных усилий должностные лица сами скомпрометированы". В подтверждение этого своего утверждения Эрели указывает, что «высшее руководство украинского Центра борьбы с коррупцией, получившего значительную финансовую поддержку со стороны правительства США, "поживилось на аномально выгодных сделках и откатах". «Директор ЦПК Виталий Шабунин зарабатывает 34 тыс. долларов по поданным в налоговую данным. В 2010 году он купил квартиру за 60 тыс. долларов. В 2014 году он приобрел землю под Киевом за 20 тыс. долларов. В 2016 году он продал свою квартиру за 34 тыс. долларов и построил дом за 83 тыс. долларов. Вся недвижимость зарегистрирована на имя его жены, и не существует ипотечных кредитов на имущество», - подчеркивает рупор Трампа. А судьи, пишет Эрели, продолжают разъезжать на Porsche и получать большие суммы наличности, чтобы влиять на вердикты. Он констатирует также, что «государственный политически мотивированный бандитизм» охладил инвестиционный климат Украины. В материале влиятельного американца обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, в качестве рецепта успешной борьбы с коррупцией Эрели требует радикальных шагов - причём уже не от украинских антикоррупционеров, приближенных к НАБУ, и явно утративших кредит доверия в Вашингтоне (нецелевого использования денег американских налогоплательщиков тут не прощают никому). Решительных действий Эрели требует от самих американцев: «Закон Магнитского» о глобальной ответственности в области прав человека мог бы быть одним из вариантов наказания коррумпированных иностранных чиновников». Во-вторых, как отмечает «Деловая столица», телеканал давнего приятеля президента Трампа, медиамагната Руперта Мердока FoxNews порой озвучивает те месседжи, которые администрации и(или) руководству Республиканской партии напрямую озвучивать неудобно. «Этот текст вполне может оказаться и началом очередной внутриполитической комбинации команды Трампа, и вполне серьезным "Иду на Вы" американского истеблишмента, обращенного к украинским коррупционерам и антикоррупционерам», подчёркивает издание. Впрочем, и при администрации демократов в Украине неоднократно обнародовали данные о владениях украинских антикоррупционеров, далеко расходящихся с их официальными доходами. Но в администрации Обамы обращать пристальное внимание на такую информацию было не принято. Зато теперь диспозиции сторон круто изменились. О причинах такого изменения вряд ли открыто напишет кадровый дипломат и член команды республиканцев Эрели. Хотя они и без этого хорошо известны: именно НАБУ и окружение его директора Артема Сытника осуществило в 2016 «слив» служебной следственной информации - компромата против руководителя штаба Трампа Пола Манафорта. В «разгоне» этой информации приняли самое активное участие и народный депутат Сергей Лещенко, и сам Виталий Шабунин. Поэтому неудивительно, что теперь «НАБУ и друзья» оказались в зоне повышенного внимания новой администрации. Речь идёт не только о прекращении «золотого дождя» грантов из-за океана. Заговорили, как видим, уже и о том, что за махинации с деньгами американских налогоплательщиков виновные могут и уголовную ответственность понести. Держа ответ не перед дружественным НАБУ, а перед американскими правоохранителями. Последствия этой масштабной операции «антикоррупционеров» против кандидата Трампа, похоже, еще долго и очень серьезно будут отображаться как на Украине, так и на её международном имидже. Антитрамповские американские СМИ и дальше будут продолжать регулярно атаковать Манафорта (а через него, естественно, Трампа), протрамповские - прямо или непрямо (указывая на коррупционные грехи его украинских «обидчиков») его защищать. И в обоих случаях - жестко «полоскать» Украину в коррупционном контексте…