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Трамп&Путин: ставка на закрытость
19.07.2017 16:10Вторая, уже не официальная встреча Трампа и Путина на саммите G20 всего через несколько часов после их двухчасового общения - начало выстраивания закрытых каналов коммуникации между лидерами США и России.
Здесь есть несколько важных моментов. Первый - безусловно, в отношениях между США и Россией есть большое количество тем, как говорят дипломаты, "представляющих взаимный интерес" и требующих постоянного обсуждения. В том числе и на встречах высшего уровня. Некоторые из этих тем были обсуждены во время первой официальной встречи в Гамбурге лидеров двух стран. Но далеко не все темы. Поэтому и Трамп, и Путин были готовы продолжить их обсуждение и дальше. Что они и сделали во время ужина для глав государств G20. Причём - и это второй важный момент- оба они тяготеют к не публичному общению, с использованию закрытых каналов коммуникации. Именно в таком формате, "без посторонних ушей и глаз" они и продолжили обсуждать важные для них обоих темы на гамбургском саммите.
Третий важный момент: большинство из тех официальных каналов коммуникации между США и Россией, которые успешно работали до 2014 года, с началом российской "гибридной агрессии" и ответных шагов США, закрылись либо полностью, ибо частично. Однако даже в этих условиях при "вражески настроенном" (интерпретация Кремля) по отношению к Путину президенте Обаме постоянно и достаточно эффективно работал формат Нуланд-Сурков. В то время как при гораздо более благослонно настроенном по отношению к Путину президенту Трампе подобный формат целых полгода не работал. И только на днях был назначен сменщик Виктории Нуланд в нём Курт Волкер.
В этом вакууме коммуникации вместо выстраивания официальных каналов своей администрации Трамп предпочёл а) самостоятельно выстроить с Кремлём каналы коммуникации и б) использовать помимо обязательных публичных встреч ещё неофициальные возможности для общения напрямую со своим российским коллегой. Игнорируя при этом требования обеспечения безопасности таких переговоров - в частности, использование собственного переводчика. В этом - отличие между способами коммуникации с Москвой и лично в Путиным при нём и его предшественнике Обаме.
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