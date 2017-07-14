Скандалы вокруг «Стены» как технология ее блокирования

Время от времени в СМИ появляется информация о злоупотреблениях вокруг «Стены» на границе с Россией. Такие действия частных подрядчиков используются как технология для блокирования ее строительства. А главной преградой для быстрого возведения «Стены» является дефицит ее финансирования.

Вчера Генеральная прокуратура Украины громко заявила о финансовых злоупотреблениях вокруг «Стены», которую начало строить правительство Яценюка. Однако уже сегодня была вынуждена давать задний ход и исключила причастность Госпогранслужбы Украины и других госорганов к хищениям государственных средств при строительстве проекта "Стена" на украинско-российской границе. Подчеркнув при этом, что досудебное расследование осуществляется исключительно в отношении субъектов хозяйствования, которые выполняли строительные работы за бюджетные средства.

Органам власти необходимо в первую очередь воздержаться от политических спекуляций, связанных с работами по этому проекту. Наверняка никто из адекватно оценивающих состояние защиты нашей восточной границы не будет возражать против необходимости поставить эффективный заслон перед угрозами со стороны России. Вопрос только в эффективном контроле использования денег.

Показательно, что страны Балтии синхронно с Украиной начали строительные работы по обустройству своих границ с Россией.

В Украине предпринимаются необходимые усилия для обеспечения безопасности от агрессивных усилий России. Из значительных шагов последних дней - решение СНБО внедрить к 1 января следующего года электронную систему предварительной регистрации для граждан РФ, которые намереваются въехать в Украину. А также вчерашнее решение Верховной Рады перечислить свыше 4 млрд.грн. из средств, полученных в результате спецконфискации, на мероприятия по повышению обороноспособности страны.

Поэтому все попытки дискредитировать те или иные антироссийские шаги власти играют на руку России и ее «пятой колонне». Все скандалы искусственно раздуваются и используются как эффективная технология в украинской действительности. Где «зрада» нравится намного больше, чем любые шаги, отделяющие нас от агрессивного и неадекватного соседа.