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Почему Трамп объявил войну украинским "антикоррупционерам"
14.07.2017 16:30
Команда президента США Трампа,
столкнувшись с угрозами импичмента от демократов,
переводит стрелки на Украину. Над украинскими
"
антикоррупционерами
"
, которые во время американских
выборов пытались дискредитировать Манафорта, начали сгущаться тучи.
На этой неделе в долгой истории с расследованием
московской поддержки Трампа на прошлогодних выборах в США произошли три
события, которые вмиг перевели эту неторопливую "мыльную оперу" в
разряд остросюжетного фильма-экшна.
Первое
-
это появление, наконец, практических доказательств того, что Москва а) действительно
вмешивалась в американские выборы и б) вмешивалась в них на стороне нынешнего
президента, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон.
После
того, как американские СМИ рассказали о встрече Трампа-младшего с близкой к
Кремлю российской юристкой Весельницкой, попросившей о встрече именно для
передачи компромата на Клинтон, сыну президента пришлось опубликовать свою
переписку с этой госпожой. В которой было прямое признание факта поддержки
Кремлём Трампа на выборах.
Второе
событие - реанимация
командой Трампа истории с поддержкой Украиной на тех выборах Хиллари Клинтон. Её
лейтмотив: демократам не пристало обвинять Трама в поддержке его кандидатуры
Москвой; это не Путин вмешивался в американские выборы и проталкивал Трампа к
победе, а Украина вовсю "валила" Трампа и делала всё возможное для
победы Хиллари.
Пресс-секретарь
Белого дома в среду заявила журналистам, что "если и есть какие-то доказательства
заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это - доказательства сговора между Демократической партией США иправительством Украины". Добавив,
что этот сговор подкреплен большим количеством доказательств.
А
кандидат на пост нового председателя ФБР Кристофер Рэй в тот же день пообещал
разобраться, действительно ли вмешивалась Украины в выборы в США в 2016-м году.
В общем-то, господину Рэю в
случае получения поста главы ФБР не придётся прилагать сверхусилий для
выяснения того, действительно ли имело место поддержка Украиной кандидатуры
Клинтон на прошлогодних выборах. Потому что в администрации Трампа
отлично
помнят, как год назад в разгар президентской кампании в США
Национальное антикоррупционное бюро Украины с помощью нардепа Сергея
Лещенко
опубликовало сканы
со служебной следственной
информацией о выплатах из теневой кассы ПР Полу Манафорту, на тот момент главе
избирательного штаба кандидата Трампа.
При этом НАБУ и Лещенко нарушили прямой запрет главного
антикоррупционного прокурора Холодницкого на обнародование любой информации по
делу о «черной кассе» ПР.
Здесь
совпали интересы представителей украинской власти, народных депутатов из группы
«Еврооптимисты» и близкого к ним НАБУ - они поставили всё на победу Клинтон. И
нанесли очень болезненный удар по её сопернику, раздув громкий скандал вокруг Манафорта.
Эта попытка
"подсобить" Хилари Клинтон в итоге нанесла непоправимый удар по
дальнейшим отношениям Вашингтона и Киева. И, скорее всего, пока Трамп будет
президентом, это будет сводить на нет все попытки Киева установить доверительные
отношения с администрацией нынешнего президента.
Подтверждением чего стала нынешняя реанимация командой
Трампа скандала со вмешательством Украины в американские выборы. Украина вновь
оказалась на первых местах американской политической жизни. И снова со знаком
"минус". Сторонники Трампа вовсю стараются приравнять скандал с
московской помощью Трампу и попытку Украины обеспечить победу Клинтон. И там не
станут разбираться в тонкостях системы власти в Украине: для них и НАБУ, и
депутат парламента Лещенко – все это "
government
", в узком значении "правительство",
а в широком – украинская власть вообще.
Дальше
они будут развивать ещё бОльшую активность в этом направлении. Потому что
противники Трампа решили поставить вопрос ребром. Точнее, импичментом. И это третье важнейшее событие последних дней в истории с
иностранным вмешательством в американские выборы.
Процесс импичмента в США чрезвычайно сложен и длителен. Его инициаторам-демократам придётся очень непросто, с учётом того, что республиканцы обладают большинством в обеих палатах Конгресса. Однако его начало - прямое подтверждение того, что долгий розыгрыш закончен, шахматная партия с обвинениями Трампа в сговоре с Москвой переходит в эндшпиль. Причём ради защиты своих порядков гроссмейстер Трамп без колебаний готов пожертвовать своей украинской пешкой.
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