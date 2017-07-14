Почему Трамп объявил войну украинским "антикоррупционерам"

Команда президента США Трампа, столкнувшись с угрозами импичмента от демократов, переводит стрелки на Украину. Над украинскими " антикоррупционерами " , которые во время американских выборов пытались дискредитировать Манафорта, начали сгущаться тучи.

На этой неделе в долгой истории с расследованием московской поддержки Трампа на прошлогодних выборах в США произошли три события, которые вмиг перевели эту неторопливую "мыльную оперу" в разряд остросюжетного фильма-экшна.

Первое - это появление, наконец, практических доказательств того, что Москва а) действительно вмешивалась в американские выборы и б) вмешивалась в них на стороне нынешнего президента, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон.

После того, как американские СМИ рассказали о встрече Трампа-младшего с близкой к Кремлю российской юристкой Весельницкой, попросившей о встрече именно для передачи компромата на Клинтон, сыну президента пришлось опубликовать свою переписку с этой госпожой. В которой было прямое признание факта поддержки Кремлём Трампа на выборах.

Второе событие - реанимация командой Трампа истории с поддержкой Украиной на тех выборах Хиллари Клинтон. Её лейтмотив: демократам не пристало обвинять Трама в поддержке его кандидатуры Москвой; это не Путин вмешивался в американские выборы и проталкивал Трампа к победе, а Украина вовсю "валила" Трампа и делала всё возможное для победы Хиллари.

Пресс-секретарь Белого дома в среду заявила журналистам, что "если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это - доказательства сговора между Демократической партией США иправительством Украины". Добавив, что этот сговор подкреплен большим количеством доказательств.

А кандидат на пост нового председателя ФБР Кристофер Рэй в тот же день пообещал разобраться, действительно ли вмешивалась Украины в выборы в США в 2016-м году.

В общем-то, господину Рэю в случае получения поста главы ФБР не придётся прилагать сверхусилий для выяснения того, действительно ли имело место поддержка Украиной кандидатуры Клинтон на прошлогодних выборах. Потому что в администрации Трампа отлично помнят, как год назад в разгар президентской кампании в США Национальное антикоррупционное бюро Украины с помощью нардепа Сергея Лещенко опубликовало сканы со служебной следственной информацией о выплатах из теневой кассы ПР Полу Манафорту, на тот момент главе избирательного штаба кандидата Трампа.

При этом НАБУ и Лещенко нарушили прямой запрет главного антикоррупционного прокурора Холодницкого на обнародование любой информации по делу о «черной кассе» ПР. Здесь совпали интересы представителей украинской власти, народных депутатов из группы «Еврооптимисты» и близкого к ним НАБУ - они поставили всё на победу Клинтон. И нанесли очень болезненный удар по её сопернику, раздув громкий скандал вокруг Манафорта.

Эта попытка "подсобить" Хилари Клинтон в итоге нанесла непоправимый удар по дальнейшим отношениям Вашингтона и Киева. И, скорее всего, пока Трамп будет президентом, это будет сводить на нет все попытки Киева установить доверительные отношения с администрацией нынешнего президента.

Подтверждением чего стала нынешняя реанимация командой Трампа скандала со вмешательством Украины в американские выборы. Украина вновь оказалась на первых местах американской политической жизни. И снова со знаком "минус". Сторонники Трампа вовсю стараются приравнять скандал с московской помощью Трампу и попытку Украины обеспечить победу Клинтон. И там не станут разбираться в тонкостях системы власти в Украине: для них и НАБУ, и депутат парламента Лещенко – все это " government ", в узком значении "правительство", а в широком – украинская власть вообще.

Дальше они будут развивать ещё бОльшую активность в этом направлении. Потому что противники Трампа решили поставить вопрос ребром. Точнее, импичментом. И это третье важнейшее событие последних дней в истории с иностранным вмешательством в американские выборы.

Процесс импичмента в США чрезвычайно сложен и длителен. Его инициаторам-демократам придётся очень непросто, с учётом того, что республиканцы обладают большинством в обеих палатах Конгресса. Однако его начало - прямое подтверждение того, что долгий розыгрыш закончен, шахматная партия с обвинениями Трампа в сговоре с Москвой переходит в эндшпиль. Причём ради защиты своих порядков гроссмейстер Трамп без колебаний готов пожертвовать своей украинской пешкой.