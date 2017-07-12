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Трамп выиграл "кубок Путина" в беге по граблям
12.07.2017 14:14
И после встречи с Путиным президент Трамп так и не понял: с некомпетентностью своей администрации в реагировании на угрозы российской "гибридной агрессии" необходимо заканчивать прямо "здесь и сейчас". Единственным обнадёживающим сигналом понимания в Вашингтоне того, что Москва переигрывает Трампа и Ко по всем статьям, стал отказ американского лидера от создания совместной группы с Россией по расследованию российских же атак в киберпространстве. Но этот одиночный факт никоим образом не может считаться признаком появления у высокопоставленного симпатика Путина в Белом доме программы комплексного противодействия широкомасштабной российской экспансии.
Более того, судя по тому, что Трамп продолжает действовать в парадигме продолжающейся избирательной кампании и ожесточенно нападать на Хиллари Клинтон можно констатировать: президент США и после встречи с Путиным по-прежнему не понимает, что этой своей деятельностью он ослабляет свои позиции и вовсю льёт воду на "гибридную мельницу" Путина. Кремлю для успеха его глобальной операции против Запада. позарез нужен слабый президент США, завязший во внутриполитических скандалах и в идеале подвешенный под угрозой импичмента.
Печально, но общение в Путиным в Гамбурге не стало для президента Трампа "холодным душем" от его шапкозакидательских настроений по поводу противодействия российской экспансии. И не стало толком для срочного извлечения уроков.
"Сделать Трампа "как ребёнка"
И на встрече с Путиным, и в первых комментариях после неё, американский президент вёл себя как послушный ведомый. Который не только не умеет настоять на нужных себе важных вещах, но ещё и соглашается играть в пользу кремлёвского противника. Не сразу после переговоров с Путиным, а лишь спустя несколько дней Дональд Трамп - скорее всего, под влиянием квалифицированных советников, которые имеются в его команде (хотя и не имеют, как правило и к сожалению, такого влияния на выработку важнейших решений как дочь Трампа Иванка и его зять, крупный девелопер Джаред Кушнер) - начал пытаться отыгрывать назад.
Стоит обратить внимание на очень важное обстоятельство: сразу чётко и твёрдо обозначить свои принципиальные позиции президент США на встрече с российским коллегой не смог. По причине того, что эти принципиальные позиции по противодействию российской агрессии у господина Трампа спустя полгода после прихода в Белый дом отсутствуют. Вместо того, чтобы перед встречей с Путиным сформулировать хотя бы некоторые позиции и зафиксировать их, президент США решил поговорить "в общем и обо всём".
Поэтому перед спаррингом в Гамбурге позиции российского лидера выглядели гораздо предпочтительнее. Настолько, что вопрос изначально стоял не о достижениях американского лидера по результатам этой встречи, а о том, ограничатся ли потери Трампа от этой встречи существенными уступками или американского президента ждёт настоящее фиаско. В результате получилось нечто среднее: полного фиаско не произошло, но сорок минут выслушивать откровенную ложь Путина о не-вмешательстве Москвы в выборы в Штатах-2016 Трампу пришлось. Раз за разом «глотая» одни и те же «аргументы не-вмешательства РФ в право американского народа выбрать себе президента».
Есть целый ряд весьма весомых причин для такого неутешительного для лидера США результата. Одна из них - российская стороны начала практическую подготовку встречи Путина с Трампом с марта этого года. И подготовилась очень основательно. Сформулировав как чёткие требования РФ к американской стороне, так и чёткий план беседы.
В то время как Трамп недооценил большую опытность Путина в проведении жёстких переговоров, а также системность и глубину подготовки Кремлём к этой встрече. И решил, что у него получится просто поговорить на общие темы, представляющие взаимный интерес, как говорят дипломаты. Как признал перед встречей помощник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер, у президента США «нет конкретной повестки дня, президент будет говорить о том, о чем ему захочется».
Исходная предпосылка «не готовый к встрече Трамп будет говорить с вооружённым до зубов Путиным обо всём, о чём президент США только захочет», похоже, не казалась хозяину Белого дома оксюмороном.
Впрочем, Путину удалось очень быстро развеять иллюзии американского коллеги. За два часа с лишним Трамп вполне убедился на собственном примере, насколько быстро и жестко хозяин Кремля может навязать в общении-спарринге свою собственную повестку дня. И насколько Путин умеет выжимать максимум из противника (хотя по правилам дипломатического приличия и называемого «партнёром по переговорам»), не подготовившегося должным образом к переговорам и не обладающим необходимой твёрдостью в защите своих интересов. Как написало интернет-издание «The Daily Beast» со ссылкой на источники в европейских разведслужбах, по итогам подготовки к встрече в Кремле остались довольны проведённой подготовкой и были уверены, что «на "двадцатке" Путин "сделает" Трампа, как ребенка».
Своих целей на встрече в Гамбурге Кремль добился, сделав упор на излюбленном коньке Путина о необходимости совместной борьбы с терроризмом - в первую очередь, в Сирии. И прогнозировано получил от Трампа заверения, что США и РФ будут объединять усилия в этой борьбе. Пока создав в этой стране зоны, свободные от обстрелов.
Вместо получения предметных неудобных вопросов от американского лидера о том, почему в той же Сирии Путин регулярно обстреливает не только позиции ИГ, но и союзников США, которые также борются с террористами из ИГ. Получается, что это Путин сделал необходимую работу для того, чтобы помочь партнёру Трампу «сохранить лицо». Ибо кто же будет осуждать президента США, который хочет усилить КПД глобальной войны с терроризмом путём? «Просто» выбрав для этого удобный инструмент - прагматичные договорённости со ставящей такие же цели перед собой Россией.
После встречи
О том, чего стОят уверения РФ в сотрудничестве по прекращению огня президенту Трампа многое могут рассказать украинские лидеры с их опытом трехлетнего «полного прекращения огня на Донбассе» в Минске-1 и в Минске-2, а также президент Обама, который уже договаривался с россиянами об совместном миротворчестве в Сирии. Собственно, и не желающий извлекать уроки из чужого печального опыта президент Трамп уже в этом клубе - зафиксированная на встрече с Путиным договорённость начала нарушаться сразу же, в первый день. Один к одному как боевые действия россиян в районе Дебальцево после зафиксированной в Минском соглашении февраля 2015 года договоренности о прекращении огня.
Но полнейший сюрререализм российского нарратива о совместном российско-американском расследовании атак кремлёвских хакеров на американские выборы, на который дал предварительное согласие на встрече с Путиным Трамп, вызвал бурю негодования не только среди противников-демократов, но и в родном для Трампа республиканском лагере. Сенатор-республиканец Марко Рубио остроумно сравнил подобное сотрудничество с партнерством с сирийским президентом Башаром Асадом по вопросу химического оружия. А его коллега Линдси Грэм обескураженно добавил: "Это не самая глупая идея, о которой мне приходилось слышать, но очень к ней близка".
Видимо, только тут Трамп понял, насколько не оправданно ему было «повестись» на внешне конструктивное предложение Путина совместно доказать заранее известное положение о не-вмешательстве россиян в американские выборы. И тут же попытался отыграть назад. Написав в своём "Твиттере":"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали рабочую группу по кибербезопасности, не значит, что я считаю, что она может быть создана. Не может". Хотя в первых комментариях Трампа в Твиттере о «потрясающих» результатов встречи с Путиным ни слова о отказе от совместного расследования кибератак не было и близко.
Подводя итоги встречи, надо сказать, что шансы на оперативную выработку администрацией Трампа комплексной программы эффективного противодействия российской агрессии и после встречи Трампа с Путиным продолжают оставаться крайне низкими. Нынешний американский президент, видимо, ещё должен наступить на все грабли, на которые наступили и его предшественник Обама и европейские лидеры, что понять непреложную истину: договариваться с ведущей широкомасштабную "гибридную агрессию" Россией по правилам мирной жизни в до-гибридном мировом порядке - путь в никуда и прямая дорога к своему проигрышу. Вопрос о способности именно Трампа разработать такую программу - ещё одна отдельная тема. Приходится констатировать, что до сих пор нынешний хозяин Белого дома не предоставил никаких весомых оснований для твёрдого положительного ответа на него.
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