Россияне получат безвиз

Из-за не готовности фракции БПП вводить визы для россиян может быть принято компромиссное «техническое ужесточение» правил въезда граждан РФ - без виз, но по биометрическим загранпаспортам.





Соответствующее решение имеет шансы появиться на начинающейся завтра последней перед начало каникул сессионной неделе Верховной Рады.





На необходимости ввести визы для россиян в прошлом месяце активно начали настаивать депутаты из «Народного фронта». «Мы должны использовать все методы борьбы с агрессором. Агрессор должен платить высокую цену за нападение на Украину. После того как был проголосован "безвиз" для украинцев мы должны ввести визовый режим для граждан России. И это обезопасит Европу от нашествия российских шпионов", - заявил лидер этой фракции Максим Бурбак.





Речь шла о принятии парламентом обращения к Кабмину с призывом денонсировать соглашение 1997 года между Украиной и Россией о безвизовых поездках граждан двух стран.





Уже не в первый раз сторонники введения виз для россиян выступают с инициативой принятия такого обращения. Ещё в начале прошлого года проект такого постановления внёс в Раду тогдашний первый вице-спикер и нынешний глава Верховной Рады Андрей Парубий. Действие соглашения о безвизовых поездках несет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины и должно быть прекращено, уверял Парубий.





В октябре прошлого года постановление об этой отмене даже оказалось в повестке дня работы парламента. Но на голосование так и не было вынесено. По причине отсутствия поддержки этого решения со стороны партнёров «НФ» по коалиции - БПП и самого президента Петра Порошенко. Аргументы президента и его фракции в Раде тогда наиболее комплексно представило МИД Павла Климкина:





* Введение виз усложнит процедуру поездок граждан Украины в РФ, "что приведет к росту социальной напряженности".





* При этом оно существенно не повлияет на усиление национальной безопасности из-за существования неконтролируемых участков государственной границы на Донбассе.





* Введение виз требует существенного увеличения штата дипломатических учреждений Украины в РФ и соответствующего финансирования.





* Визовый режим "приведет к активной пропагандистской кампании РФ".





За более, чем полгода позиции БПП существенных изменений не претерпели. Несмотря на обещания спикера Парубия приложить все усилия для того, чтобы убедить депутатов президентской фракции поддержать его инициативу.





Подтверждением того, что спикеру не удалось преуспеть в этом начинании является косвенное признание отсутствия голосов за поддержку инициативы в визами. В «НФ» заявили, что выносить на голосование постановление о введении визового режима с Россией можно будет лишь тогда, когда в зале будет 226 голосов "за". "Не хочется, чтобы повторилась позорная ситуация, когда постановление ВР об обращении к СНБО о введении санкций, которые касались окружения Януковича, была провалена. Постановление о введении визового режима со страной-агрессором нужно вносить, когда будут голоса. Мы из СМИ слышали, что еще проводится дискуссия в БПП. Уверен, когда мы выйдем на результативное решение двух фракций коалиции, тогда вопрос будет вынесен в сессионный зал", - сказал глава фракции «Народного фронта» Бурбак.





Определённым компромиссом между сторонниками и противниками ужесточения правил въезда россиян в Украину может стать введение порядка въезда граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам.

Как сообщил народный депутат от БПП Алексей Мушака, экс-глава фракции и многолетнее доверенное лицо президента Порошенко Игорь Грынив представил предложение, в соответствии с которым россияне смогут въезжать в Украину при наличии у них биометрического паспорта. По словам Мушаки, это компромиссное решение было одобрено большей частью депутатов президентской фракции.





Предложение по биометрике для россиян поддержали и силовики. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, в частности, сказал: «Если у нас есть возможность с 11 июня посещать Европу с биометрическими паспортами, почему тогда не сделать так, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли заезжать сюда только по аналогичным документам?»





Осталось теперь дождаться этой пятницы, чтобы понять - успели ли депутаты до каникул принять решение о таком компромиссном «визовом ужесточении» правил въезда для россиян. Или этот вопрос будет отложен на осень вместе с отложенным на следующую сессию законопроектом о защите от россиян на отдельно взятом донбасском направлении (т.н.законопроект о «реинтеграции Донбасса»).